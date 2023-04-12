Данилов о ''формуле победы'' Украины: позорный мир принесет новую войну с российским рейхом

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предостерег от уступок России. Говоря о "формуле победы Украины", он отметил, что позорный "мир" принесет планете новую войну с "российским Четвертым рейхом".

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Об этом Данилов написал в своем Facebook. По его словам, если формулу победы и демократии можно обсуждать, то формула поражения уже известна – никакой полной и безусловной капитуляции агрессора.

"Оставьте Третий рейх в границах до 1941 года с аннексированными и оккупированными территориями Австрии, Чехословакии, Польши, Франции. Пригласите Гитлера в ООН на заседание Совбеза. Легитимизируйте фашистские власти и восстановите business as usual с поставщиками Вермахта", – пояснил секретарь СНБО.

Также, по словам Данилова, можно закрыть глаза на уничтоженные города, разрушенные судьбы, геноцид, террор, пытки и тысячи убитых, среди которых – сотни детей, и дальше жать руку президенту РФ Владимиру Путину на различных мероприятиях.

"В случае если мир выберет позорный мир, он получит новую войну с российским Четвертым рейхом", подчеркнул Данилов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Бывший президент США Дональд Трамп расхвалил Путина, Ким Чен Ина и Си Цзиньпина и заговорил о выгодном сотрудничестве с Россией. Он также заявил о "любви" Путина к Украине и хвастал, что за 24 часа достиг бы мира, отдав Путину оккупированные территории.

– Президент Франции Эммануэль Макрон после визита к Си Цзиньпину сделал заявление о переговорах Украины с РФ. Он призвал Пекин "привести в чувство" Москву и "усадить всех" за стол переговоров.

– Победа Украины в войне с РФ – общая задача всех украинцев, еще не время почивать на лаврах, заявил президент Владимир Зеленский.

– В октябре 2022 года Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об отказе от переговоров с Путиным.