Победа Украины – наша общая задача, не стоит надеяться, что ее кто-то принесет, – Зеленский призвал украинцев к единству

Победа Украины в войне против России – общая задача всех украинцев. Каждый должен понимать, что мы должны пройти этот путь вместе и никто другой нас этого не сделает. Еще не время почивать на лаврах.

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Об этом в вечернем обращении к украинцам говорил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что по сравнению с прошлым годом во многих местах сейчас тише. Но это не значит, что можно где-то игнорировать войну или быть менее сконцентрированными на помощи государству (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Мы сейчас на таком этапе войны, когда важно и нашему обществу, и партнерам не терять ощущение пути, по которому должны пройти. Именно пути. Пути, который впереди", – подчеркнул глава государства.

Он отметил, что Украине вместе с партнерами уже многое удалось сделать для защиты не только нашего государства, но и всей Европы, но сейчас – не время отдыхать на лаврах.

"Так же, как в составе Ставки каждый отвечает за свою часть обороны государства, на пути к победе каждому и каждой следует понимать: а что является вашими шагами к победе? И на весь ли путь хватает этих шагов?" – отметил Зеленский.

"Это глупо – просто пассивно надеяться, что победу принесет кто-то другой, тот, кто сейчас в окопах, кто сейчас в штурмах. Это общая задача. Победа одерживается всеми. Теми, кто сокращает возможности государства-террориста и теми, кто увеличивает возможности Украины", – убежден президент.

Он выразил благодарность всем, кто это понимает и приближает нашу победу.

Также лидер государства рассказал о состоявшемся в этот день заседании Ставки главнокомандующего.

"Прежде всего, рассмотрели боевую ситуацию. То, что удается на основных направлениях, на тяжелых направлениях, таких как Бахмут и Донетчина в целом, таких как Кременная и Луганщина в целом. Рассмотрели на Ставке и то, что только предстоит, то, над чем работаем. Были доклады генерала Сырского, генерала Тарнавского, главкома ГУР, Генштаб и министр МВД доложили о комплектации наших сил обороны, новых бригадах", – сообщил президент.

Напомним, 11 апреля Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Участники обсудили оперативную ситуацию на фронте и обеспечение украинских защитников и заслушали доклады об обстановке на передовой и ситуации на определенных участках фронта.

Кроме того, были рассмотрены вопросы комплектования личным составом, вооружением и военной техникой созданных бригад сил обороны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– президент выразил убеждение, что Украина и мир каждый день непрерывно приближают проигрыш зла в лице страны-агрессора РФ. В то же время поддержка нашей веры в жизнь только растет;

– накануне Зеленский прокомментировал освобождение 100 украинских защитников и защитниц из российского плена. Он отметил, что благодаря этому 100 украинских семей получили настоящую радость в канун Пасхи.

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