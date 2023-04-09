Погода сейчас 'военная': Макрон после визита к Си сделал интересное заявление о переговорах Украины с РФ

Переговоры Украины и России о завершении войны пока невозможны. Причина заключается в том, что на данный момент "погода военная".

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Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после визита председателю Китайской народной республики Си Цзиньпину. По его словам, Китай тоже так считает. Слова главы Франции приводит издание Les Échos.

"Я думаю, что Китай делает то же наблюдение, что и мы, а именно, что сегодня погода военная. Украинцы сопротивляются, а мы им помогаем. Время не для переговоров, даже если мы их подготовим и нам придется расставить вехи. В этом и заключается цель этого диалога с Китаем: закрепить общие подходы", – заявил Макрон.

По его словам, первый подход – это поддержка принципов Устава Организации Объединенных Наций. А второй – четкое напоминание о ядерной энергетике и о том, что Китаю предстоит выяснить последствия того факта, что президент Путин разместил ядерное оружие в Беларуси через несколько дней после того, как дал обязательство не делать этого.

В-третьих, как считает Макрон, важно четко напоминать о гуманитарном праве и защите детей, а также стремиться к согласованному и прочному миру.

"Отмечу, что Председатель Си Цзиньпин говорил об архитектуре европейской безопасности. Но не может быть европейской архитектуры безопасности, пока в Европе есть захваченные страны или замороженные конфликты. Итак, вы видите, что из всего этого возникает общая матрица. Является ли Украина приоритетом для китайской дипломатии? Возможно, нет. Но этот диалог позволяет смягчить услышанные нами комментарии о некой самоуспокоенности со стороны Китая в отношении России", – добавил Макрон.

Как сообщал OBOZREVATEL, Макрон во время переговоров в Пекине сказал Си Цзиньпину, что рассчитывает на него, чтобы "привести Россию в чувство". Для главы Франции имеет стратегический смысл выразить поддержку попыткам Китая выступить посредником между Россией и Украиной.

Макрон в первую очередь поднял вопрос войны РФ против Украины. Он призвал руководство КНР "привести в чувство" Россию и "усадить всех" за стол переговоров.

Также после переговоров с Макроном Си отметил, что готов проявить инициативу и позвонить украинскому гаранту. К таким результатам привел разговор, во время которого глава Франции убедительно призывал Пекин вмешаться во внешнюю политику Кремля, направленную против Украины.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в марте Си с официальным визитом приезжал в Москву, где провел встречу с президентом России. Для самого Путина этот визит стал крайне важным, учитывая безнадежное положение РФ. Он рассчитывал, что это "продемонстрирует всему миру крепкие российско-китайские связи" и "станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях".

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