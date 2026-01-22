'Дал Украине $350 млрд': Трамп в Давосе перепутал Обаму с Байденом. Видео

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в очередной раз пожаловался на своих предшественников, которые якобы просто так предоставили Украине сотни миллиардов долларов военной помощи. Однако в последней такой жалобе нынешний хозяин Овального кабинета в Белом доме перепутал бывших президентов Барака Обаму с Джо Байденом.

Это произошло на полях Всемирного экономического форума в Давосе. В частности, в интервью вещателю CNBC Трамп заявил, что "Обама дал 350 миллиардов Украине", и это якобы "было ужасно".

Что сказал Трамп

"Они (страны НАТО, – OBOZ.UA) платят нам много денег, потому что покупают ракеты и покупают многое другое. К сожалению, Обама дал им 350 миллиардов для Украины, что было просто ужасно. Я имею в виду, это все было ужасно... Они раздавали деньги, как печенье детям", – в частности, сказал 79-летний американский президент.

Также Трамп повторил свою любимую мантру, что "этого никогда не должно было произойти", и "это война, которой никогда не должно было быть", но, как и всегда, никак не объяснил, почему этого не должно было произойти.

Отдельно американский лидер похвастался, что "подписал соглашение с Украиной по редкоземельным элементам", чтобы "получить большую часть этих средств обратно, возможно, даже больше".

Что было на самом деле

Администрация американского президента Барака Обамы предоставила Украине чуть более 120 миллионов долларов помощи в сфере безопасности. В эту сумму входит оборонное и военное оборудование, хотя подавляющее большинство ее – это стоимость 230 бронированных автомобилей Humvee.

Кроме этого, во времена Обамы США также пообещали дополнительно предоставить Украине военного оборудования на сумму 75 миллионов долларов, включая беспилотные летательные аппараты, радары для борьбы с минометами, приборы ночного видения и медикаменты.

Таким образом, очевидно, Трамп перепутал Обаму с Джо Байденом, хотя и во времена последнего предоставленная Украине помощь была на двести миллиардов меньше.

Такие смешные по сравнению с названной Трампом суммы объясняются просто – во времена Обамы США не предоставляли Украине летального оружия. Причем Трамп это хорошо знает, потому что сам неоднократно повторял, что "Обама дал Украине простыни, а я – "Джавелины".

Как сообщал OBOZ.UA, также Дональд Трамп во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что 21 января планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским – на время этого заявления украинский лидер находился в своей стране. По словам американского президента, российский диктатор Путин якобы уже "хочет подписать мирное соглашение".

