Сколько на самом деле стоят полезные ископаемые Украины и что получат США: ответы на главные вопросы

Украина и США по результатам нескольких недель напряженных переговоров подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ значительно отличается от той версии, которую еще недавно озвучивали в СМИ. В соглашении нет упоминаний о "долге" Украины за уже оказанную помощь, однако также не содержатся и конкретные военные гарантии.

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О том, что предусматривает соглашение и что следует знать об украинских редкоземельных металлах, читайте в материале OBOZ.UA.

Сколько стоят полезные ископаемые Украины?

На самом деле точно оценить стоимость полезных ископаемых практически невозможно. Во-первых, разведана только часть месторождений. То есть на самом деле никто не может четко сказать, какие в Украине запасы газа или, например, графита. Поэтому чаще всего говорят о "разведанных запасах". Во-вторых, неправильно оценивать стоимость, подсчитывая актуальные цены на разведанное количество полезных ископаемых в месторождении.

Для добычи требуются многомиллиардные инвестиции, привлечение технологий, месяцы или даже годы работы. Обычно стоимость любого объекта определяет рынок – товар стоит столько, сколько за него согласны заплатить. Украинские же месторождения не продаются.

Если же оценивать исключительно стоимость самих, то издание Forbes подсчитало, что речь идет о $14,8 трлн. Более 70% общей суммы приходится только на три области – Донецкую, Днепропетровскую и Луганскую. В общей стоимости полезных ископаемых 62% обеспечивает каменный уголь, 14% – железная руда, каждый из других активов – менее 5%. Общий объем минеральных ресурсов Украины – 111 млрд. тонн. Большинство опрошенных экспертов отказалось озвучивать собственные оценки.

Председатель наблюдательного совета ООО "Институт геологии", кандидат геологических наук Андрей Локтев рассказывает OBOZ.UA: "Любая оценка стоимости полезных ископаемых – очень спекулятивная вещь". На самом деле окупаемость инвестиций следует смотреть на примере конкретного инвестиционного проекта. В некоторых проектах окупаемость может быть в течение трех-четырех лет, а в других – доходить до 10 лет.

Согласно данным Государственной службы геологии и недр Украины:

Украина входит в 10 ведущих стран мира по объемам разведанных запасов титана и обеспечивает более 7% его мировой добычи

и обеспечивает более 7% его мировой добычи Сегодня литий в Украине не добывается, его запасы составляют около трети от доказанных в Европе и около 3% от мировых запасов.

Украина входит в пять ведущих стран мира по объемам разведанных запасов графита – около 19 млн т со средним содержанием графита в руде 5–8%

Доктор геологических наук, профессор Владимир Михайлов в интервью для " Главкома " заявил, что стоимость запасов находится на уровне 5 млрд долларов. При этом он также отметил, что точно счесть невозможно.

Выгодна ли нам сделка и что она предполагает?

Локтев рассказывает OBOZ.UA: "соответственно обнародованных деталей, это однозначно хорошая сделка". Соглашение касается запасов и месторождений газа, алюминия, сурьмы, мышьяка, барита, бериллия, висмута, церия, цезия, хрома, кобальта, меди и т.д. (всего 57 минералов).

Главное – Украина сохраняет за собой право собственности на все месторождения. Вместе с США был создан общий фонд, который будет финансировать добычу природных ресурсов. Украина должна пополнять фонд половиной всех доходов от новых лицензий, роялти. Также пополнять фонд будут США. При этом, если они будут передавать оружие Украине, то на стоимость этой военной помощи будет расти их вклад в фонд.

Фонд будет принимать участие в инвестиционных проектах, а прибыль будет делиться со США (однако не сразу) При этом еще много деталей нужно будет согласовывать. Первые 10 лет доходы не распределяются, а полностью реинвестируются в украинскую экономику. Затем могут быть распределены между партнерами. Управление Фондом осуществляется на паритетных началах между Украиной и США. США помогут привлекать дополнительные инвестиции и технологии в экономику Украины.

Полный текст соглашения США и Украины о полезных ископаемых:

"Это решение – новый этап нашего сотрудничества с США. Мы получаем не только инвестиции, но и стратегического партнера, который будет работать вместе с нами над развитием экономики, и внедрением инноваций. Подписание соглашения — это результат длительных переговоров. Я благодарна переговорным командам за профессиональную работу и усилия. Благодаря слаженной работе обеих команд. которой США отмечают свое стремление способствовать достижению долгосрочного мира в Украине и признают вклад, который Украина внесла в глобальную безопасность", – отметила первый вице-премьер-министр – министерша экономики Юлия Свириденко.

В указанном документе нет конкретных военных гарантий для Украины, на чем раньше настаивал президент Владимир Зеленский. Однако так же Украина этим соглашением не признала якобы существующий перед США долг за оказанную помощь и не согласилась отдавать доходы в вновь созданный фонд из уже работающих проектов (такие нормы были предусмотрены предварительной версией соглашения).

При этом условие, согласно которому доход из Фонда не будет изыматься в течение 10 лет, должен быть предусмотрен дополнительным документом.

Соглашение не затронет уже работая проекты (и выданные лицензии).

Аналитики R&D центра YouControl подсчитали, что в Украине право пользоваться недрами уже имеют 2268 компаний и 78 физических лиц. Обладают этими компаниями граждане 51 страны. "В целом 2 268 компаний и 78 физических лиц имеют 3 482 действительных специальных разрешения на пользование украинскими недрами. Большинство компаний-владельцев таких спецразрешений имеют по одному действительному разрешению, однако есть ряд компаний, где их количество достигает нескольких сотен или десятков", - отметили в YouControl.

Например, спецразрешение на пользование 5 из 50 критических минеральных ресурсов располагает АО "Объединенная горно-химическая компания". Государственный пакет акций в октябре 2024 года приобрело на аукционе ООО "Цемин Украина", входящее в корпоративную группу во главе с Насибом Хасановым.

"Частный сектор представлен такими крупными игроками, как "СКМ", "Смарт-холдинг", "Западнаядрасервис", "Истван" и "АТБ". Вместе с тем в структуре собственности 351 компании зафиксировано участие иностранного капитала из 51 страны мира, среди которых лидируют Кипр, Нидерланды, Швейцария и Великобритания.

Из-за юридических компаний право пользоваться украинскими недрами уже получили тысячи компаний, которые принадлежат, в том числе, иностранцам. На них не будут распространяться условия соглашения. При этом новые месторождения частной компании без консультаций не удастся.

"Каждый государственный орган Украины, уполномоченный выдавать лицензию или специальное разрешение на пользование недрами для любых активов, касающихся природных ресурсов, должен включить в такую лицензию или специальное разрешение, а также в связанное с ними соглашение об условиях пользования недрами или соглашение о распределении продукции с недропользователями положение, которое требует, чтобы получатель предоставлял соответствующую инвестиционную информацию Партнерству", – говорится в соглашении. А если Фонд (Партнерство) захотят участвовать в конкурсе, запрещено предлагать конкурентам лучшие условия.

Похоже, подписанным соглашением осталось удовлетворено и в США, и в Украине. "Мы заключили соглашение, в рамках которого наши деньги в безопасности, и мы можем начать добывать. Это тоже хорошо для Украины, потому что американское присутствие на местах добычи поможет защитить страну и предотвратить вмешательство злоумышленников в районы, где будут проводиться работы", – заявил президент США Дональд Трамп в эфире NewsNation.

Трамп стремится с помощью инвестиций в украинские полезные ископаемые заработать больше, чем США потратили на помощь Украине. Однако на самом деле надеяться на скорый результат не приходится. Добыча полезных ископаемых – долговременный и очень капиталоемкий бизнес.

"Украина будет считаться страной, эффективно занимающейся добычей полезных ископаемых, только тогда, когда будут внедрены технологические подходы, современные экологические подходы, а, что самое главное, глубокое обогащение и переработку руд редких и редкоземельных элементов", – говорит в комментарии OBOZ.UA кандидат геологических наукАндрей Локтев.

Многое будет зависеть и от того, какие последующие соглашения подпишет Украина. Однако в целом документ, который от имени Украины подписала Юлия Свириденко, значительно лучше, чем те версии, которые еще недавно публиковались в СМИ. В ходе переговоров удалось исключить целый ряд спорных условий.