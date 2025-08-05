Чтобы Россия пошла на мир, у нее должны закончиться деньги на войну, – Зеленский по итогам разговора с Трампом

Президент США Дональд Трамп, который 5 августа имел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, "очень хорошо проинформирован" о российских ударах по Украине, их интенсификации, о ситуации на передовой в целом. В Москве "начали учитывать давление мира", в частности Вашингтона, и угрозу более жестких санкций против российской нефти.

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Соответствующее заявление Зеленский сделал вечером во вторник, 5 августа, в видеообращении к гражданам. "Чтобы Россия пошла на мир, у нее должны закончиться деньги на войну. Работаем ради этого, и я благодарен всем в мире, кто поддерживает", – сказал глава государства.

Подробности переговоров с Трампом

Основной темой была необходимость окончания войны. Украина, как отметил Зеленский, полностью поддерживает американское предложение немедленного прекращения огня.

"Мы уже много разных форматов пробовали, как можно прекратить огонь, как можно прекратить убийства. Мы говорили и предлагали России тишину в небе – отсутствие таких ударов ракет и дронов и вообще по гражданской инфраструктуре, и конкретно – отсутствие ударов по энергетике.

Все это нарушалось россиянами. Причем очень цинично. Даже когда они не били "Шахедами", они били просто по энергетическому оборудованию, по трансформаторам. И ни одного дня они не прекращали террор против гражданских, ни одного дня они не давали реальной полной тишины на фронте", – обратил внимание президент.

Он подчеркнул, что настоящая первопричина войны – это желание Москвы контролировать жизнь соседей, покорять соседей и убивать соседей. "Если бы не это, войны бы не было", – указал Зеленский.

Также он обсудил с президентом США наши двусторонние отношения. Киев предлагает Вашингтону "хорошее соглашение по дронам". Детали еще прорабатываются.

"Я хочу поблагодарить также Америку, партнеров в Европе – в НАТО – за возможность новых поставок оружия в рамках специальной инициативы. Накануне было решение Нидерландов о 500 миллионах евро, сегодня есть решение Швеции, Норвегии и Дании на общую сумму в 500 миллионов долларов. Средства на закупку американского оружия, в частности ракет для Patriot. Спасибо! Особенно также хочу отметить усилия Марка Рютте, чтобы это заработало. Сегодня, кстати, с Марком мы говорили – я поблагодарил его лично", – сообщил Зеленский.

Переговоры с премьер-министрами Хорватии и Греции

Разговор по телефону с Трампом был не единственным 5 августа. Президент поговорил с Андреем Пленковичем, главой правительства Хорватии, и поздравил его с Днем победы.

"Это День хорватских защитников – защитников независимости. Украина благодарна Хорватии за очень принципиальную поддержку нашей борьбы за нашу независимость.

Мы обсудили с ним ситуацию на фронте, наши дипломатические возможности. Спасибо Хорватии за присоединение к инструменту SAFE – Security Action For Europe. Это такая специальная программа в Евросоюзе, которая аккумулирует средства на оружие, и в частности наше государство получит оборонную поддержку в рамках этой программы. 18 стран-участниц, мы говорим со всеми. Украина тоже полноправно готова участвовать в программе, тем более что наше оружие является одним из самых эффективных", – раскрыл подробности Зеленский.

Также состоялся его разговор с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом. Президент поблагодарил его за поддержку.

"Мы обсудили, что можно сделать вместе для защиты жизней, для укрепления дипломатии. Я благодарен Греции и господину премьер-министру за готовность участвовать в восстановлении в Одессе и в развитии наших транспортных коридоров – не только в Украине, а в целом в нашей части Европы", – отметил Зеленский.

Удар РФ по Лозовой на Харьковщине

Глава государства рассказал, что после вражеского обстрела в этом городе весь день работали спасатели и ремонтники.

Более двух десятков "Шахедов" целенаправленно ударили по гражданской инфраструктуре.

"Это специфическая тактика террора – российского террора. Они направляют несколько десятков "Шахедов" на один город, на одну нашу громаду. В Лозовой два человека погибли – мои соболезнования родным и близким. Еще 13 человек пострадали, среди них два ребенка. Всем оказывается необходимая помощь", – проинформировал президент.

Среди поврежденного – железнодорожная инфраструктура. "Украинские железнодорожники – настоящие герои – уже восстановили движение через Лозовую. Важно, что всегда наши люди восстанавливают основу для жизни. И это знают в мире, и очень добрые слова говорят об украинцах, и помогают нашему государству благодаря тому, что столько всего украинцы наши делают для защиты жизни", – заявил Зеленский.

Ставка верховного главнокомандующего

Во время заседания 5 августа президент задал командованию вопросы, озвученные украинскими воинами на Харьковщине (с ними Зеленский пообщался лично 4-го числа).

"Точно увеличим финансы для бригад на прямую закупку дронов. На понедельник должен быть четкий порядок действий, как бригады смогут также напрямую покупать пикапы – именно такие, которые нужны бригадам. Будет расширение контракта 18–24 – сейчас мы прорабатываем детали. Также поручил реализовать то, о чем мы говорили с воинами, – вопрос подготовки, вопрос коммуникации внутри армии между высшим командованием и бригадами. Мы договорились, что будет также регулярная коммуникация в частности с батальонами, попробуем сделать это так, чтобы действительно знать, какие есть потребности", – сообщил о подробностях глава государства.

Еще одна принципиальная вещь, о которой говорили на Ставке, это награды.

"К сожалению, очень часто так бывает, что награды ждут месяцами – уже указ я подписал, уже формальности мы прошли, а вручения нет. Слишком много бюрократии, и на всех, абсолютно на всех этапах – от представления до вручения. Будем сокращать этот путь", – анонсировал президент.

Обращение к России относительно похищенных детей

Зеленский отметил Международную коалицию за возвращение украинских детей, которые были похищены Россией, и работу нашей украинской инициативы Bring Kids Back UA.

"Сегодня (5 августа. – Ред.) есть заявление стран коалиции, а это 38 стран, Совет Европы, Европейский Союз. Абсолютно четкая поддержка, абсолютно принципиальное требование мира и восстановления справедливости.

Все украинские дети, также все украинские наши пленные – военные и гражданские – должны быть возвращены домой, в Украину. И все остальное, что нужно для мира, начиная с прекращения убийств. Надо это делать – именно России надо это делать. Россия должна прекратить эту войну, которую она сама начала, которую она затягивает. Украина обязательно защитит свою независимость", – подчеркнул он.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее Владимир Зеленский назвал разговор с Дональдом Трампом продуктивным.

– В Reuters предполагают, что Владимир Путин, вероятно, не подчинится ультиматуму Дональда Трампа по санкциям. Решимость продолжать наступление объясняется уверенностью кремлевского диктатора в победе и убеждением, что новые ограничения не нанесут существенного вреда России.

– Трамп тем временем считает, что если цена на нефть упадет еще на 10 долларов, РФ будет вынуждена прекратить войну.

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