"У него не будет выбора": Трамп назвал цену на нефть, которая может остановить Путина

Американский президент Дональд Трамп считает, что если цена на нефть упадет еще на 10 долларов, Россия будет вынуждена прекратить войну против Украины из-за экономического давления. Сейчас нефть стоит чуть меньше 68 долларов за баррель, поэтому такой сценарий, по мнению президента США, вполне возможен в ближайшее время.

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Об этом он сказал во вторник в интервью CNBC. По мнению Трампа, нынешняя экономическая ситуация в России является критической, и именно доходы от продажи энергоресурсов позволяют ей финансировать войну.

Он отметил, что страны ОПЕК и ОПЕК+ начали наращивать добычу, вероятно, чтобы снизить цены и создать дополнительное давление на Кремль. Снижение цен на нефть, по мнению Трампа, может стать ключевым фактором прекращения войны.

"Если энергоносители подешевеют еще на 10 долларов за баррель, Путин прекратит убивать людей. Это было бы замечательно, потому что гибнут и его собственные люди, и украинцы", – сказал он. По состоянию на 5 августа 2025 года, баррель нефти марки Brent стоит чуть меньше 68 долларов. Таким образом, до условной "границы мира", как ее очертил Трамп, осталось около 10 долларов.

Кроме этого, Трамп резко раскритиковал Индию за продолжение закупки российской нефти и пообещал повысить пошлины на индийские товары. По его мнению, покупая российскую нефть, другие государства фактически поддерживают войну. "Если они будут это делать, то я не буду доволен", – заявил он, анонсируя новые торговые ограничения.

"У них самый высокий тариф среди всех... Мы договорились о 25%, но я думаю, что в течение следующих 24 часов я существенно повышу его, потому что они покупают российскую нефть. Они подпитывают военную машину", – добавил он по отношению к Индии.

Цифры изменились

В самом начале второй президентской каденции Трампа в январе-2025 в Белом доме называли совсем другую цену на нефть, которая "может остановить Путина". Сам Трамп тогда не указывал конкретных цифр, но его соратник Кит Келлог прямо говорил о 45 долларах за баррель.

"Россия получает миллиарды долларов от продажи нефти. Если цена упадет, скажем, до 45 долларов за баррель, то это будет своего рода точка безубыточности. Если вы достигнете этой точки, вы действительно нанесете ущерб российской экономике", – отмечал Келлог.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, США намерены ввести 100%-ные пошлины на китайские товары – в случае, если эта страна продолжит закупать нефть у России. Министр финансов США Скотт Бессент уже сделал соответствующее предупреждение местным чиновникам.

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