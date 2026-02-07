США хотят завершить войну в Украине до лета: Зеленский раскрыл детали переговоров

Соединенные Штаты стремятся завершить войну в Украине до лета, продвигая четкий график переговоров. В частности, американцы планируют урегулировать все вопросы до июня.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами. Он добавил, что от Вашингтона не поступало никаких сигналов о выходе из переговорного процесса в случае невыполнения установленных сроков завершения войны.

Дедлайн окончания войны – до июня

"Американцы предлагают сторонам завершить войну до начала этого лета и, вероятно, будут давить на стороны именно согласно такому графику", – сказал глава государства.

По словам Зеленского, американская сторона хочет сделать все до июня, поскольку на их позицию могут влиять и внутриполитические факторы, в частности будущие избирательные процессы и работа Конгресса.

"У них наверняка просто будет другой приоритет – Конгресс. И мы понимаем с вами, что все свое время они будут отдавать именно внутренним процессам – выборам, изменению настроений в обществе их. Выборы для них точно важнее", – убежден украинский лидер.

Поэтапный план для окончания войны

Зеленский отметил, что Украина давно предлагает внедрить пошаговый план – Sequence Plan, который будет определять действия сторон и сроки выполнения договоренностей. Он подчеркнул, что целью является завершение войны и обеспечение безопасности, а также отметил, что США рассматривают возможность синхронного подписания ключевых соглашений, включая соглашения по безопасности.

"Американская сторона говорила, что одна из возможностей – чтобы все соглашения подписывались примерно в одно время", – подчеркнул он.

