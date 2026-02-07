Зеленский: США предложили новое энергетическое перемирие, Украина согласилась

Президент Зеленский заявил, что США предложили очередную деэскалацию ударов по энергетической инфраструктуре. На это Украина согласилась, а российская делегация пообещала дать ответ по возвращении в Москву.

Видео дня

Также президент подтвердил, что американцы предложили провести новую трехстороннюю встречу в Майами. Об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами.

Результаты переговоров

По информации президента, Украина уже дала свое согласие на участие в трехсторонней встрече в Майами. Также Зеленский отметил, что переговоры могут состоятся уже в ближайшее время.

Еще одним итогом второго раунда переговоров в Абу-Даби стало предложение американцев прийти к новому этапу энергетического перемирия. Однако на данный момент россияне пока не предоставили ответ.

"Америка предложила обеим сторонам снова поддержать инициативу по деэскалации президента Соединенных Штатов по энергетике. Украина подтвердила, Россия пока нет", – сообщил Зеленский.

Новость дополняется…