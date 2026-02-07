РФ изменила риторику на переговорах: Зеленский указал на подвох

Российская делегация изменила свою риторику во время трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Речь идет об отсутствии исторических лекций и экскурсов во времени, зато россияне прибегают к большей конкретике относительно тех или иных действий.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами. Вместе с тем он убежден, что доверять агрессору не стоит.

Украина сохраняет осторожность в переговорах

"Есть изменения в их риторике. Но веры им (россиянам. – Ред.) – ноль. Я думаю, что у них к нам примерно те же чувства, что и были, потому что они Украину ненавидят, вот и все. Они же пришли к нам с войной. И это не спровоцированная Украиной война", – пояснил глава государства.

Он напомнил, что агрессор пришел убивать украинцев, поэтому "у нас нет никаких иллюзий".

"Теперь относительно изменения риторики. Хочу объяснить, что это означает. Российская делегация уже без этих пустых "исторических альманахов" и экскурсов, она теперь о другом и более конкретно – что делаем, а что не делаем; на что готовы, на что не готовы, как будем мониторить прекращение огня и другие такие конкретные вещи", – сказал Зеленский.

Украинский лидер сообщил, что военные обсуждали технические аспекты мониторинга прекращения огня. Было согласовано, что американская сторона может осуществлять наблюдение, если согласится на это. В частности, они ознакомлены с позицией Украины относительно привлечения иностранных наблюдателей для обеспечения реального контроля за режимом тишины. В то же время США пока не готовы обсуждать участие других иностранцев и концентрируются на собственной поддержке этой инициативы.

Зеленский подчеркнул, что сейчас сложно делать заявления о присутствии войск на земле, поскольку переговорщики не имеют полномочий решать этот вопрос.

"Но это не говорит о том, что не будут. Американская сторона говорит, что они могут гарантировать обеспечение мониторинга. Говорят, как технически обеспечивать такой мониторинг, то есть они в процессе определения деталей", – резюмировал он.

Напомним, президент заявил, что США предложили очередную деэскалацию ударов по энергетической инфраструктуре. Украина согласилась, а российская делегация пообещала дать ответ по возвращении в Москву.

Как писал OBOZ.UA, накануне Зеленский заявил, что США хотят завершить войну до лета и продвигают четкий график переговоров. В частности, все вопросы Вашингтон планирует урегулировать до июня. На такую позицию могут влиять внутриполитические факторы, в частности предстоящие избирательные процессы и работа Конгресса.

