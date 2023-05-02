Членство Украины в НАТО зависит от 'приблизительно четырех' стран-членов Альянса – Кулеба

В Министерстве иностранных дел Украины раскрыли, от чего зависит вопрос членства Украины в НАТО. Там заявили, что решение о вступлении в блок зависит от "приблизительно четырех" стран-членов Альянса.

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Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба в эфире программы "Завтрак с 1+1". Он отметил, что одно из государств большое и важное в военно-политическом блоке.

"От где-то четырех стран-членов Альянса, одна из них особенно велика и важна в НАТО. Я думаю, что одна из этих стран уже "начала колебаться" относительно членства Украины. В общем, мы работаем", – сказал Кулеба.

По его словам, текущая ситуация напоминает прошлый год – время, когда Украина боролась за обретение статуса кандидата в члены ЕС.

"За неделю до принятия этого решения нам рассказывали лидеры европейских стран, что этого никогда не будет. Сейчас у нас тоже с НАТО. Но эту проблему со временем мы решим", – сказал министр.

Отметим, недавно Немецкое агентство прессы (DPA) опубликовало материал, в котором говорилось о том, что Германия и США якобы не хотят видеть Украину в НАТО. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что это совершенно не там, а саму публикацию назвали "набором ошибочных суждений".

Как сообщал OBOZREVATEL, для вступления Украины в НАТО в целом важны три вещи: гражданско-демократический контроль, прозрачность процедур, а также совместное планирование военных операций. К концу года Киев планирует имплементировать 30-35% стандартов Альянса.