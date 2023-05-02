'Набор ошибочных суждений': в МИДе отреагировали на публикацию DPA о том, что США и Германия не хотят видеть Украину в НАТО

Немецкое агентство прессы (DPA) опубликовало материал, в котором говорилось о том, что Германия и США якобы не хотят видеть Украину в НАТО. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что это совершенно не там, а саму публикацию назвали "набором ошибочных суждений".

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Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко. Он опубликовал соответствующую реакцию на своей странице в Facebook.

"В последнее время в некоторых иностранных СМИ появляются публикации, пытающиеся ослабить международную поддержку Украины, изменить акценты вокруг ожидаемых контрнаступлений, продвигать "альтернативные" мирные планы и подвергнуть сомнению украинский курс на членство в НАТО. Формируя искривленные нарративы, авторы таких материалов обычно ссылаются на комментарии анонимных источников, достоверность которых проверить невозможно. Мы обратили внимание на подобную публикацию от Немецкого агентства прессы (DPA)" – начал Николенко.

Он отметил, что в контексте подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе немецкие журналисты ссылались на неназванных собеседников.

"Утверждают (журналисты – Ред.), что шаги к членству в НАТО могут отвлечься от "намного более важной поддержки Украины". Более того, по мнению DPA, новые обязательства перед НАТО могут подтолкнуть Россию к более агрессивной войне. Далее агентство делает вывод, что прогресс, вероятно, будет возможен только после достижения Украиной успехов в противодействии российской агрессии. Указанные аргументы составляют набор ошибочных суждений, давно утративших свою актуальность", – подчеркнул Николенко.

Чиновник добавил, что Украина уже добилась поразительных успехов в обороне от российской агрессии.

"В феврале 2022 года скептики давали Украине 72 часа, а оптимисты – неделю. Благодаря героизму украинских защитников и защитниц, а также международной поддержке, Украина не только выдержала удар, но и проводит успешные операции по освобождению оккупированных территорий. Не будет преувеличением назвать украинскую армию сильнейшей армией Европы. Украинцы сейчас вносят наибольший вклад в евроатлантическую безопасность", – написал он.

Также спикер МИД напомним, как раньше Украину призывали не провоцировать страну-агрессора.

"Во-вторых, раньше мы уже слышали аргументы о необходимости воздерживаться от шагов, которые якобы могут спровоцировать Россию на новую агрессию. Как уже отмечал министр Dmytro Kuleba, единственное, что провоцирует Россию – это неопределенность. Напомню, что в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и разожгла войну на востоке, Украина была официально внеблоковой страной. Внеблоковость Украины не помогла удержать Россию от агрессии. Дипломатические усилия Украины, Франции и Германии в рамках Минского процесса также не помогли предотвратить полномасштабное российское вторжение. Потому что цель Москвы – полное уничтожение Украины", – заявил он.

Николенко считает, что продвижение на пути к вступлению Украины в НАТО заставит Россию унять свою агрессию.

"В-третьих, и, возможно, самое главное. Текущая международная поддержка Украины в противодействии российским оккупантам не противоречит, а наоборот дополняет процесс обретения членства в НАТО. Будущее евроатлантической безопасности решается на поле боя в Украине, а вступление нашего государства в НАТО будет гарантировать стратегическую безопасность всего Североатлантического союза. Украина – это не проблема, а преимущество для НАТО", – отметил представитель МИД.

Кроме того, Николенко заявил, что вступление Украины в Альянс и в интересах НАТО, а не только нашего государства.

"Поэтому в ответ на размышление анонимных источников мы подчеркиваем, что вступление Украины в НАТО – в интересах самого Альянса и призываем партнеров проявить лидерство. Министр Дмитрий Кулеба четко обозначил украинские ожидания: на саммите в Вильнюсе Украина рассчитывает получить обязательство от союзников, которое определит путь к нашему вступлению в НАТО. Время для такого шага давно назрело", – резюмировал чиновник.

Отметим, в материале агентства говорилось, что США и Германия, недавно за закрытыми дверями дали понять, что пока не хотят брать на себя никаких обязательств, которые бы выходили за рамки расплывчатой декларации НАТО от 2008 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, для вступления Украины в НАТО в целом важны три вещи: гражданско-демократический контроль, прозрачность процедур, а также совместное планирование военных операций. К концу года Киев планирует имплементировать 30-35% стандартов Альянса.