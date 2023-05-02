newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
русскийРУС
img

"Набор ошибочных суждений": в МИДе отреагировали на публикацию DPA о том, что США и Германия не хотят видеть Украину в НАТО

Ульяна Виноградова
Новости политики
3 минуты
6,0 т.
'Набор ошибочных суждений': в МИДе отреагировали на публикацию DPA о том, что США и Германия не хотят видеть Украину в НАТО

Немецкое агентство прессы (DPA) опубликовало материал, в котором говорилось о том, что Германия и США якобы не хотят видеть Украину в НАТО. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что это совершенно не там, а саму публикацию назвали "набором ошибочных суждений".

Видео дня

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко. Он опубликовал соответствующую реакцию на своей странице в Facebook.

"В последнее время в некоторых иностранных СМИ появляются публикации, пытающиеся ослабить международную поддержку Украины, изменить акценты вокруг ожидаемых контрнаступлений, продвигать "альтернативные" мирные планы и подвергнуть сомнению украинский курс на членство в НАТО. Формируя искривленные нарративы, авторы таких материалов обычно ссылаются на комментарии анонимных источников, достоверность которых проверить невозможно. Мы обратили внимание на подобную публикацию от Немецкого агентства прессы (DPA)" – начал Николенко.

Он отметил, что в контексте подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе немецкие журналисты ссылались на неназванных собеседников.

"Утверждают (журналисты – Ред.), что шаги к членству в НАТО могут отвлечься от "намного более важной поддержки Украины". Более того, по мнению DPA, новые обязательства перед НАТО могут подтолкнуть Россию к более агрессивной войне. Далее агентство делает вывод, что прогресс, вероятно, будет возможен только после достижения Украиной успехов в противодействии российской агрессии. Указанные аргументы составляют набор ошибочных суждений, давно утративших свою актуальность", – подчеркнул Николенко.

Чиновник добавил, что Украина уже добилась поразительных успехов в обороне от российской агрессии.

"В феврале 2022 года скептики давали Украине 72 часа, а оптимисты – неделю. Благодаря героизму украинских защитников и защитниц, а также международной поддержке, Украина не только выдержала удар, но и проводит успешные операции по освобождению оккупированных территорий. Не будет преувеличением назвать украинскую армию сильнейшей армией Европы. Украинцы сейчас вносят наибольший вклад в евроатлантическую безопасность", – написал он.

Также спикер МИД напомним, как раньше Украину призывали не провоцировать страну-агрессора.

"Во-вторых, раньше мы уже слышали аргументы о необходимости воздерживаться от шагов, которые якобы могут спровоцировать Россию на новую агрессию. Как уже отмечал министр Dmytro Kuleba, единственное, что провоцирует Россию – это неопределенность. Напомню, что в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и разожгла войну на востоке, Украина была официально внеблоковой страной. Внеблоковость Украины не помогла удержать Россию от агрессии. Дипломатические усилия Украины, Франции и Германии в рамках Минского процесса также не помогли предотвратить полномасштабное российское вторжение. Потому что цель Москвы – полное уничтожение Украины", – заявил он.

Николенко считает, что продвижение на пути к вступлению Украины в НАТО заставит Россию унять свою агрессию.

"В-третьих, и, возможно, самое главное. Текущая международная поддержка Украины в противодействии российским оккупантам не противоречит, а наоборот дополняет процесс обретения членства в НАТО. Будущее евроатлантической безопасности решается на поле боя в Украине, а вступление нашего государства в НАТО будет гарантировать стратегическую безопасность всего Североатлантического союза. Украина – это не проблема, а преимущество для НАТО", – отметил представитель МИД.

Кроме того, Николенко заявил, что вступление Украины в Альянс и в интересах НАТО, а не только нашего государства.

"Поэтому в ответ на размышление анонимных источников мы подчеркиваем, что вступление Украины в НАТО – в интересах самого Альянса и призываем партнеров проявить лидерство. Министр Дмитрий Кулеба четко обозначил украинские ожидания: на саммите в Вильнюсе Украина рассчитывает получить обязательство от союзников, которое определит путь к нашему вступлению в НАТО. Время для такого шага давно назрело", – резюмировал чиновник.

Отметим, в материале агентства говорилось, что США и Германия, недавно за закрытыми дверями дали понять, что пока не хотят брать на себя никаких обязательств, которые бы выходили за рамки расплывчатой декларации НАТО от 2008 года.

"Набор ошибочных суждений": в МИДе отреагировали на публикацию DPA о том, что США и Германия не хотят видеть Украину в НАТО
"Набор ошибочных суждений": в МИДе отреагировали на публикацию DPA о том, что США и Германия не хотят видеть Украину в НАТО

Как сообщал OBOZREVATEL, для вступления Украины в НАТО в целом важны три вещи: гражданско-демократический контроль, прозрачность процедур, а также совместное планирование военных операций. К концу года Киев планирует имплементировать 30-35% стандартов Альянса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!