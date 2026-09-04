"Четкий сигнал Америке": Зеленский подтвердил, что Россия нанесла удар по заводу Coca-Cola в Киевской области

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что 3 сентября Россия нанесла удар с помощью дрона по заводу Coca-Cola в Киевской области. По его словам, российские военные атаковали американское предприятие, после чего Украина будет готовить ответ на такую тактику.

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В вечернем обращении Зеленский заявил, что россияне "своим дроном нанесли удар по заводу "Кока-Колы"". Президент назвал атаку сигналом Соединенным Штатам, подчеркнув, что Россия не могла не знать об американском происхождении предприятия.

"Четкий российский сигнал Америке – россияне не могут не знать, что это американское предприятие. Будут и наши асимметричные операции в ответ на эту российскую тактику", – сказал Зеленский.

Президент также заявил, что украинские силы продолжат выявлять российских военных, причастных к преступлениям против Украины. По его словам, очередное подтверждение этого появилось на территории Саратовской области России.

Удар по Киевской области

3 сентября Россия атаковала складские объекты в Киевской области. По данным источников на фармацевтическом рынке, под удар мог попасть крупный логистический комплекс "Биокон", а сумма убытков может достигать миллиардов гривен.

Также сообщалось об ударе по объектам "Новой почты" в Днепре. В результате атаки были уничтожены отделения и депо компании. Клиентам пообещали компенсировать заявленную стоимость посылок.

В то же время информация о поражении завода Coca-Cola под Киевом сначала появлялась в СМИ со ссылками на источники. Теперь факт удара по предприятию подтвердил президент Украины.

На предприятии под Киевом производили не только Coca-Cola. Среди продукции также были Fanta, Sprite, Schweppes, Fuze Tea, соки Rich и минеральная вода BonAqua.

Российская атака могла нанести значительные повреждения производственной и складской инфраструктуре предприятия. Подробная информация о последствиях удара и размере ущерба пока не приведена.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 3 сентября Россия нанесла удары по складским и логистическим объектам в Киевской области, а также по инфраструктуре "Новой почты" в Днепре.

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