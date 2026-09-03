Россия нанесла удар по одному из крупнейших фармацевтических складов Украины: что известно о последствиях

3 сентября 2026 года Россия атаковала складские объекты в Киевской области, по данным источников на фармацевтическом рынке, под удар попал крупный логистический комплекс "Биокон", а убытки могут составить миллиарды гривен. Между тем в Днепре сообщают о повторной атаке на склад "Ласунки" и "Новой почты", однако на момент написания материала эти данные официально не подтверждены.

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О последствиях российской атаки на Бориспольский район сообщил начальник Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. По его словам, в результате удара были повреждены складские помещения, административное здание, магазин и МАФы.

Также известно о пострадавшем мужчине, который получил осколочные ранения и был госпитализирован. Спасатели после атаки работали на местах возгорания. По данным ГСЧС, пожары возникли, в частности, в складских помещениях Бориспольского района. Из-за воздушных тревог ликвидация последствий проходила в сложных условиях.

В то же время местные источники и профильные издания сообщили, что одним из поврежденных объектов мог быть комплекс "Биокон". На видео и фотографиях с места происшествия видно сильное задымление и пожар в районе складской застройки.

Какие склады атаковала Россия

По информации собеседников на фармацевтическом рынке, речь идет именно о логистическом комплексе ООО "ХФК Биокон". Компания специализируется на фармацевтической логистике и складском хозяйстве. Ее объекты используются для хранения фармацевтической продукции, в частности иностранных фармацевтических компаний.

"Биокон" также предоставляет помещения для аптечных складов и услуги по хранению продукции на таможенном складе. Точную сумму убытков пока назвать невозможно. После масштабного пожара должна быть проведена оценка повреждений зданий, оборудования, складской инфраструктуры и продукции, которая находилась внутри.

На крупных складах одновременно могут храниться значительные объемы товара различных производителей и поставщиков. В случае уничтожения продукции речь идет не только о физической стоимости самих препаратов, но и о расходах на их транспортировку, хранение, страхование и последующее восстановление запасов.

Что ещё подверглось атаке в этот день

На фоне удара по складам в Киевской области в сети также появились сообщения об атаках на складские объекты в Днепре. В местных СМИ сообщается, что среди поврежденных объектов был склад производителя мороженого "Ласунка". По данным местных источников, по объекту могли применить российские ракеты "Бандероль".

3 сентября в соцсетях и на местных Telegram-каналах начали появляться сообщения о повторной атаке на склад "Ласунки". В некоторых публикациях утверждается, что российские войска вновь атаковали этот объект, который уже подвергся удару накануне.

Впрочем, на момент подготовки этого материала официального подтверждения повторного удара именно по складу "Ласунки" не было. Уничтожение крупных складов означает потерю товарных запасов, оборудования и производственной инфраструктуры, а также может создавать проблемы с поставками продукции.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия полностью уничтожила 10 торговых центров "Эпицентра", а прямые убытки компании уже превысили 1 млрд долларов и продолжают расти. Несмотря на потерю более 400 тысяч квадратных метров складских площадей украинского бизнеса, компании перестраивают логистику, чтобы не допустить массового дефицита товаров и резкого скачка цен.

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