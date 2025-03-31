Чат был не один: Волтц также обсуждал в Signal урегулирование войны в Украине – WSJ

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Волтц также обсуждал в Signal урегулирование войны в Украине. Похоже, что подобный чат не был одним.

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Такую информацию обнародовало издание The Wall Street Journal, ссылаясь на двух неназванных американских чиновников. Отмечается, в частности, Волтц обсуждал у Signal не только удары по хуситам.

"Волтц создал и организовал у Signal много других чатов по вопросам национальной безопасности, где присутствовали члены Кабинета министров", – говорится в сообщении.

В этих чатах обсуждали не только урегулирование войны России против Украины, но и военные операции. Собеседники издания отказались говорить, была ли в этих чатах какая-нибудь секретная информация.

Ранее сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Венс Венс предлагал Дональду Трампу уволить Майка Волтца. Причиной тому стал скандал вокруг секретного чата в Signal.

Впрочем, президент США Дональд Трамп заявил, что его советник по национальной безопасности Майк Волтц взял на себя ответственность за создание группы Signal, в которую случайно попал журналист The Atlantic. Однако он, похоже, не знал о роли своего министра обороны Пита Гегсета в размещении в чате подробной информации об авиаударах.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга в секретный чат Signal с 18 участниками случайно добавил советник американского президента по нацбезопасности Майк Волтц. В Белом доме подтвердили подлинность этой переписки, однако администрация Трампа уменьшила важность текстовых сообщений, которые увидел Голдберг.

– После скандала Пит Гегсет не только оправдывался "незначимостью" этого чата, но и обозвал Голдберга "лживым и очень дискредитированным псевдожурналистом, который снова и снова занимается распространением мистификаций".

– Майк Волтц заявил, что берет на себя "полную ответственность" за утечку информации. Главред The Atlantic чиновник назвал "худшим подонком среди журналистов".

– 30 марта президент США Дональд Трамп заверил, что не планирует "увольнять людей" из-за утечки информации о планах его администрации по авиаудару по хуситам в Йемене, связанный с зашифрованным мессенджером Signal. Он подчеркнул, что не принимает решений под давлением медиа и не позволяет "охоте на ведьм" влиять на свою команду.

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