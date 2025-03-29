Вэнс предлагал Трампу уволить Волтца из-за скандала с секретным чатом в Signal – Politico

Вице-президент США Джей Ди Венс Венс предлагал Дональду Трампу уволить Майка Волтца. Причиной этому последовал скандал вокруг секретного чата в Signal.

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Об этом сообщает Politico. Отмечается, что Вэнс вместе с руководителем аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз и главой офиса персонала президента Серджио Гор провели закрытую встречу, на которой обсудили сложившуюся ситуацию.

Они намекнули Дональду Трампу на возможность увольнения Волтца. Однако президент решил пока не принимать такие меры, считая, что это станет победой для либеральных СМИ и демократов.

"Они не хотят давать скальпировать прессу", - отметил источник, близкий к администрации Трампа.

Несмотря на значительное внутреннее недовольство, Уолтц остается на своем посту даже через пять дней после того, как The Atlantic впервые сообщил о скандале. Впрочем, источники утверждают, что его отставка – только вопрос времени. Администрация может дождаться смены информационного цикла, чтобы принять решение без чрезмерного внимания СМИ.

Офис Венса отказался от комментариев. Пресссекретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что "президент Трамп продолжает очень доверять своей команде по национальной безопасности, включая советника по национальной безопасности Майка Волтца".

Впрочем, журналисты заметили, что новости о конклаве в среду вечером, о котором ранее не сообщалось, а также распространенные настроения о том, что Уолтц недолго в администрации, появляются тогда, когда чиновники публично выступают в его защиту.

Однако среди чиновников администрации растет разочарование. Волтца обвиняют в чрезмерной самоуверенности и вмешательстве в дела, выходящие за пределы его полномочий. Отношения Уолтца с главой аппарата Сьюзи Уайлз также ухудшились после его попыток исключить ее из важных заседаний Совета национальной безопасности.

Хотя ситуация вокруг Волтца временно утихает, источники уверены, что его будущее у администрации Трампа остается неопределенным.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его советник по национальной безопасности Майк Уолтц взял на себя ответственность за создание группы Signal, в которую случайно попал журналист The Atlantic. Однако он, похоже, не знал о роли своего министра обороны Пита Гегсета в размещении в чате подробной информации об авиаударах.

Как сообщал OBOZ.UA, главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг в секретный чат Signal с 18 участниками случайно добавил советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц. В Белом доме подтвердили подлинность этой переписки, однако администрация Трампа уменьшила важность текстовых сообщений, которые увидел Голдберг.

После скандала Пит Гегсет не только оправдывался "незначимостью" этого чата, но и обозвал Голдберга "лживым и очень дискредитированным псевдожурналистом, который снова и снова занимается распространением мистификаций".

Майк Уолтц заявил, что берет на себя "полную ответственность" за утечку информации. Главред The Atlantic чиновник назвал "худшим подонком среди журналистов".

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