'Уолтц взял ответственность на себя': Трамп призвал оставить в покое Хегсета и назвал историю с чатом в Signal 'охотой на ведьм'

Президент США Дональд Трамп заявил, что его советник по национальной безопасности Майк Уолтц взял на себя ответственность за создание группы Signal, в которую случайно попал журналист The Atlantic. Однако он, похоже, не знал о роли своего министра обороны Пита Хегсета в размещении в чате подробной информации об авиаударах.

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Об этом Трамп сказал, отвечая на вопрос о том, кто из его команды стоит за инцидентом с чатом, передает CNN. "Это был Майк, я думаю, я не знаю", – заявил он.

Хотя Трамп и сказал, что Уолтц взял на себя ответственность за ошибку, он отверг любую вину со стороны главы Пентагона Пита Хегсета. Именно последний отправил в чат график запланированной атаки еще до того, как она была осуществлена.

"Как вы привязываете к этому Хегсета? Он не имеет к этому никакого отношения. Это все охота на ведьм", – подчеркнул президент США.

Трамп также сказал, что "не уверен", что информация, которой делились в чате Signal, была засекречена. "Ну, это то, что я слышал. Я не знаю. Я не уверен, вы должны спросить разных причастных людей", – ответил он журналистам.

"Я хочу выяснить, есть ли какая-то ошибка или Signal не работает. Возможно, Signal – не очень хорошая компания. Я думаю, что Signal может быть неисправным, если честно. Мы используем Signal, и все используют Signal, но это может быть дефектная платформа, и нам придется это выяснить", – добавил Трамп позже.

Напомним: Трамп продолжал настаивать, что инцидент с утечкой секретной информации из-за чата Signal не является серьезной проблемой. Как он отметил, хотя "кто-то мог облажаться", появившиеся в СМИ детали не угрожают безопасности операции в Йемене, которая, по его словам, была чрезвычайно успешной.

Как сообщал OBOZ.UA, главного редактоа The Atlantic Джеффри Голдберга в секретный чат Signal с 18 участниками случайно добавил советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц. В Белом доме подтвердили подлинность этой переписки, однако администрация Трампа приуменьшила важность текстовых сообщений, которые увидел Голдберг.

После скандала Пит Хегсет не только оправдывался "незначительностью" этого чата, но и обозвал Голдберга "лживым и очень дискредитированным псевдожурналистом, который снова и снова занимается распространением мистификаций".

Майк Уолтц заявил, что берет на себя "полную ответственность" за утечку информации. Главреда The Atlantic чиновник назвал "худшим подонком среди журналистов".

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