'Часть моей жизни': Зеленский прокомментировал покушения на себя

Страна-агрессор Россия неоднократно пыталась ликвидировать президента Украины ВладимираЗеленского. Со временем глава государства адаптировался к постояннойугрозе и больше не испытывает страха.

Об этом президент рассказал в интервью телеканалу France 2. Он отметил, что в начале полномасштабной войны испытывал страх, однако впоследствии это ощущение изменилось.

По словам главы государства, постоянная угроза стала частью его повседневной жизни. Зеленский подчеркнул, что со временем привык к таким условиям и больше не переживает тот уровень страха, который был в начале войны.

"Когда говорим о страхе, знаете, Россия уже несколько раз пыталась меня ликвидировать. В определенном смысле, я уже не испытываю того страха, который был в начале войны. Я привык к этому, это часть моей жизни", – отметил президент.

Покушения на Зеленского

В Польше суд завершил рассмотрение дела о подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского. Правоохранители установили, что подозреваемый действовал в координации с российскими спецслужбами.

Окружной суд в Замостье признал виновным 50-летнего Павла К., который в 2024 году был причастен к подготовке возможного покушения на главу государства.

Следствие выяснило, что мужчина сознательно согласился на сотрудничество с российской разведкой и выполнял ее поручения. В частности, он передавал данные о системе безопасности аэропорта "Жешув-Ясенка".

В польских спецслужбах отметили, что собранная информация могла быть использована для планирования нападения на президента Украины. Также установлено, что обвиняемый заявлял о готовности присоединиться к ЧВК "Вагнер" и одной из военных структур ГРУ РФ.

С учетом всех доказательств суд назначил Павлу К. 3 года и 6 месяцев заключения.

Также ранее, в начале декабря, во время прибытия украинской делегации в Ирландию несколько неизвестных беспилотников военного типа преследовали самолет президента. Тогда, по словам Зеленского, ирландская сторона официально подтвердила факт пролета дронов и уже начала расследование.

По данным местного издания The Journal, беспилотники достигли потенциальной траектории борта почти сразу после его посадки. Предварительно известно, что дроны могли стартовать с северо-востока Дублина, вероятно из района Гоут, и находились в воздухе до двух часов.

Ирландские власти объявили о расследовании пролетов четырех, а возможно и пяти, неидентифицированных дронов в бесполетной зоне вблизи самолета президента Украины. К проверке привлекли спецподразделение полиции Garda Síochána, которое работает в сфере государственной безопасности, борьбы с терроризмом и шпионажем, по обращению Сил обороны Ирландии.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский надеется, что мира в Украине удастся достичь меньше чем за год. Он отметил, что если мы проиграем, мы потеряем независимость нашего государства.

Также он рассказал, что с момента начала полномасштабной войны Украина потеряла 55 тысяч своих защитников. Глава государства впервые за долгое время озвучил официальное количество погибших украинских военных в войне против России.

