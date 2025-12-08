'Будет следствие': Зеленский подтвердил информацию о дронах, которые преследовали его самолет в Ирландии

Во время прибытия украинской делегации в Ирландию в небе действительно фиксировали несколько неизвестных дронов военного типа. Инцидент сегодня стал предметом обсуждения, когда глава государства отвечал на вопросы участников чата пресс-службы Офиса президента во время путешествия из Лондона в Брюссель.

Отвечая на вопрос OBOZ.UA Владимир Зеленский уточнил, что Ирландия уже официально подтвердила факт пролета беспилотников и начала следствие.

Он упомянул позицию структур безопасности и добавил:"Ирландия действительно подтвердила историю с дронами и здесь нечего комментировать, будет следствие, действительно были дроны. Наверное, все-таки наш сектор безопасности должен об этом думать и этим заниматься".

По его словам, команда работает в условиях постоянных рисков и фактически привыкла действовать с максимальной осторожностью:"Как-то мы уже привыкли в таком формате, в таких обстоятельствах жить".

Неожиданный эпизод в небе

Инцидент стал частью более широкого обсуждения безопасности перелетов украинской делегации во время международных поездок. Ранее сообщалось, что 4 декабря самолет президента едва не оказался на траектории четырех неизвестных дронов, которые ночью прорвали запрещенную для полетов зону над Ирландским морем.

Местное издание The Journal уточнило, что аппараты достигли потенциальной траектории борта буквально через мгновение после посадки. По предварительным данным, дроны вылетели с северо-востока Дублина, вероятно из района Гоут, и оставались в воздухе до двух часов.

Расследование продолжается

Ирландские власти уже объявили о начале расследования относительно пролетов четырех, а возможно и пяти, неидентифицированных беспилотников в бесполетной зоне вблизи самолета украинского президента. Дополнительно правительство готовит заседание Совета национальной безопасности, где инцидент рассмотрят отдельно.

Полиция Дублина привлекла специальное подразделение Garda Síochána, которое занимается вопросами государственной безопасности и борьбой с терроризмом и шпионажем. Следователи действуют на основании обращения Сил обороны Ирландии, зафиксировавших потенциальную угрозу во время полета украинского борта.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Владимир Зеленский 2 декабря прибыл с первым визитом в Ирландию. Вместе с ним в Дублин прибыла и первая леди Елена Зеленская. Глава государства и первая леди провели ряд правительственных встреч.

