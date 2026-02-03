В Польше осудили мужчину, который готовил покушение на Зеленского: что известно о деле

В Польше суд поставил точку в деле о подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского. Правоохранители доказали, что за преступлением стояло сотрудничество с российской разведкой.

Фигуранта признали виновным в шпионаже и приговорили к реальному сроку заключения. Об этом сообщил представитель координатора польских спецслужб Яцек Добжинский.

Как сообщил Добжинский, окружной суд в городе Замость признал виновным 50-летнего Павла К., который в 2024 году помогал в подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского.

Следствие установило, что мужчина сознательно согласился сотрудничать с российской разведкой и выполнять ее задачи.

В частности, Павел К. передавал информацию о системе охраны аэропорта "Жешув-Ясенка".

По данным польских спецслужб, эти сведения могли быть использованы для планирования покушения на главу украинского государства.

Кроме того, обвиняемый заявлял о готовности присоединиться к частной военной компании "Вагнер" и к одной из воинских частей Главного разведывательного управления РФ.

С учетом всех доказательств суд назначил Павлу К. наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, Павел К. был арестован 17 апреля 2024 года в Польше. По ходатайству прокурора Окружной суд столицы Варшавы применил в отношении него меру пресечения в виде временного ареста.

Сообщение о возможном совершении преступления Павлом К. поступило в Национальную прокуратуру из Офиса генерального прокурора Украины.

Во время расследования Национальная прокуратура Польши и Агентство внутренней безопасности сотрудничали также со Службой безопасности Украины.

