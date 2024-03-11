Бывший спикер МИД Николенко стал генконсулом Украины в Торонто

Бывший спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко стал генеральным консулом Украины в Торонто (Канада). Он пообещал в дальнейшем максимально плодотворно работать на благо интересов украинского государства.

Об этом дипломат сообщил на своей странице в Facebook. Ранее он сам же известил и о том, что идет с занимаемой должности в МИД.

"Новый раздел. Новая ответственность. Новые возможности продвигать интересы Украины и украинцев и приближать Победу. Спасибо министру Дмитрию Кулебе и президенту Украины Владимиру Зеленскому за доверие", – говорится в его посте от 11 марта.

Николенко был спикером МИД в течении последних 3,5 года (с 22 ноября 2020-го). В пятницу, 8 марта, он опубликовал пост в соцсети, отметив, что за время его работы в пресс-службе удалось вывести коммуникации украинской дипломатии на глобальный уровень. Также заверил, что продолжит работу в дипломатическом корпусе.

"Окончание одного раздела означает начало нового. Начиная свой новый дипломатический раздел, и дальше будем максимально плодотворно работать вместе во благо интересов нашего государства", – написал он.

Отметим, что должность консула отличается от посла (послом Украины в Канаде с 9 марта 2022 года является Юлия Ковалев. – Ред.). Консульство занимается контактами с местными властями и обслуживанием граждан, решением их проблем в рамках законодательства и оформлением документов. Соответственно, генконсул поддерживает и обслуживает по определенным вопросам именно граждан своего государства.

Что известно об Олеге Николенко

По данным, опубликованным на сайте МИД Украины, 37-летний дипломат родом из Херсона. В 2008-м получил филологическое образование в Институте филологии Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, получив диплом магистра с отличием "Переводчик английского и арабского языков". В 2011-м окончил Институт международных отношений КНУ им. Шевченко, став юристом-международником.

В 2008 году прошел конкурс на должность атташе посольства Украины в Ливии, где, начиная с 2011 года, когда там разразилась гражданская война, занимался эвакуацией украинских граждан. После возвращения в Украину работал в МИД, занимаясь регионом Северной Африки и Ближнего Востока, был помощником соответствующего спецпредставителя.

В течение 2015-2020 годов Николенко был спикером постоянного представительства Украины при ООН в Нью-Йорке. В 2016-2017 годах входил в состав украинской делегации в Совбезе ООН во время непостоянного членства Украины, где курировал вопросы Северной и Западной Африки, урегулирования проблематики Западной Сахары, был координатором Санкционного комитета Совбеза ООН по Судану 1591 (2005).

В 2019-2020 годах занимал должность вице-главы комитета ООН по вопросам информации, участвовал в реформировании информационной политики Организации Объединенных Наций в контексте противодействия пандемии COVID-19.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного президент назначил послом Украины в Великобритании. МИД направил британской стороне запрос на согласование.

В Офисе президента разъяснили, что процедура назначения генерала украинской армии на должность за границей уже запущена. В настоящее время продолжается оформление соответствующих документов.

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