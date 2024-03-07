Зеленский назначил Залужного на должность посла Украины в Великобритании: первые подробности

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании. Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне запрос на согласование.

Об этом сообщили на сайте ведомства. Глава государства подписал документ в четверг, 7 марта.

Напомним, что когда в информационном пространстве только появились слухи об отставке Залужного, нардеп Алексей Гончаренко сообщал, что ему предлагали должность посла в одну из европейских стран, однако он отказался.

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