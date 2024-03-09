'Процедура запущена': у Зеленского прокомментировали назначение Залужного послом в Британии

Процедура назначения бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного послом в Британии уже запущена. В настоящее время идет оформление соответствующих документов.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига. По его словам, представление министра иностранных дел с предложением назначения Залужного на должность "было поддержано и согласовано президентом Украины".

Но само назначение состоится только после согласия британской стороны. "Формальным финалом этой истории является указ президента о назначении послом соответствующей кандидатуры, который появится после получения агремана британской стороны", – уточнил Сибига.

Как сообщал OBOZ.UA, согласование президентом кандидатуры Залужного на должность посла в Британии состоялось 7 марта. После этого МИД Украины обратился к британской стороне за агреманом.

Между тем, руководитель ГУР Кирилл Буданов намекнул, что замена главнокомандующего ВСУ президентом Владимиром Зеленским, по его мнению, была правильным решением. Он также дал комментарий по поводу слухов о разногласиях во взглядах между Валерием Залужным и главой государства.

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