Бывший премьер-министр Великобритании снял документальный фильм о войне в Украине. Видео

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снял документальный фильм о войне в Украине. Картину под названием "Boris Johnson: Into Ukraine’s Kill Zone" покажет британский телеканал Channel 5.

Видео дня

По словам Джонсона, он хотел лично увидеть условия, в которых находятся украинцы на передовой, а также понять, почему Великобритания должна усилить помощь Украине. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram

Во время работы над фильмом политик посетил Украину. В частности, он побывал на прифронтовых территориях Запорожской области. Там бывший британский премьер встретился с местными жителями и украинскими военными.

В то же время в Великобритании журналистскую работу Джонсона восприняли неоднозначно. Издание Telegraph отметило, что бывший премьер рисковал, посещая районы, находящиеся под постоянными обстрелами.

Также в издании обратили внимание на попытки Джонсона остаться незамеченным во время поездки. По оценке Telegraph, его узнаваемая прическа фактически выдала его, даже несмотря на то, что он пытался скрыть её под каской.

В то же время газета Guardian заявила, что политик якобы отвлекал военных "попытками подружиться" и превращает серьезную тему войны в новый выпуск "Шоу Бориса".

Напомним, в апреле бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тайно посетил позиции украинских военных. Политик провел около двух суток на позициях 65-й бригады на Запорожском направлении.

"После бесед с украинскими солдатами на передовой я вижу их усталость и естественное человеческое желание, чтобы война закончилась. Я почувствовал ярость из-за недостаточной поддержки Запада. Но после 48 часов на фронте я как никогда убежден, что украинцы победят, что однажды они избавятся от оркоподобных армий Путина, и что эта прекрасная и богатая страна станет свободной", — написал тогда Джонсон в материале Daily Mail.

Как сообщал OBOZ.UA, Украинская киноакадемия объявила победителей юбилейной, десятой Национальной кинопремии "Золотая Дзига", которая отмечает лучшие работы прошлого и нынешнего кинематографического года. Абсолютным триумфатором церемонии стала фантастическая лента "Ты – космос" режиссера Павла Острикова, которая получила главную награду как лучший фильм, а также победила еще в ряде ключевых номинаций.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!