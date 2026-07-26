От этого кино в восторге были все: "Золотая дзига" назвала лучшие украинские фильмы 2025-2026 годов. Список и трейлеры
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Украинская киноакадемия объявила победителей юбилейной, десятой Национальной кинопремии "Золотая Дзига", которая отмечает лучшие работы прошлого и нынешнего кинематографического года. Абсолютным триумфатором церемонии стала фантастическая лента "Ты – космос" режиссера Павла Острикова, которая получила главную награду как лучший фильм, а также победила еще в ряде ключевых номинаций.
Фильм также победил в ряде ключевых номинаций – от режиссуры и сценария до музыки, монтажа и мужской роли. Полный список победителей был объявлен на странице кинопремии в Facebook.
Отдельную награду получил исполнитель главной роли в фильме "Ты – космос" Владимир Кравчук. До начала актерской карьеры он работал юристом, а после начала полномасштабной войны добровольно вступил в ряды ВСУ. Часть работы над фильмом пришлось завершать уже во время военной службы.
Не менее успешной стала документальная лента "2000 метров до Андреевки" Мстислава Чернова, которая одержала победу в категории "Документалистика". Также награды получили фильмы "Малевич", "Война глазами животных", сериал "Ограниченно пригодные" и другие работы, которые в течение года формировали облик современного украинского кино.
Среди главных лауреатов "Золотой дзиги 2026":
Лучший фильм – "Ты – космос";
Лучшая режиссерская работа – Павел Остриков ("Ты – космос");
Лучший сценарий – Павел Остриков ("Ты – космос");
Лучшая мужская роль – Владимир Кравчук ("Ты – космос");
Лучшая женская роль – Марина Кошкина ("Война глазами животных");
Лучшая мужская роль второго плана – Василий Кухарский (посмертно, "Кислородная станция");
Лучшая женская роль второго плана – Ирма Витовская ("Малевич");
Лучший документальный фильм – "2000 метров до Андреевки";
Лучший игровой сериал – "Ограниченно пригодные";
Лучший короткометражный игровой фильм – "Пасхальный день";
Лучший короткометражный документальный фильм – "Через 769 км, Нью-Йорк";
Лучший анимационный фильм – "Моя бабушка – парашютистка".
Кроме того, в ходе церемонии кинорежиссер и актер Сергей Буковский был удостоен премии за вклад в развитие украинского кинематографа, а режиссер, оператор и военнослужащий Артем Рыжиков был назван "открытием года".
Ранее OBOZ.UA сообщал, что вышел полный трейлер фильма "Кузьма: Страшно веселый". Премьера самой картины запланирована на 13 августа.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!