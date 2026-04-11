'Тайная фронтовая командировка': Борис Джонсон посетил позиции Сил обороны на Запорожском направлении и поделился впечатлениями. Фото

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тайно посетил позиции украинских военных. Политик провел около двух суток на позициях 65-й бригады на Запорожском направлении.

Вернувшись с передовой, Джонсон поделился собственными наблюдениями в материале Daily Mail. Подытоживая поездку, политик заявил, что после визита на фронт убежден в победе Украины.

"После разговоров с украинскими солдатами на передовой я вижу их усталость и естественное человеческое желание, чтобы война закончилась. Я почувствовал ярость из-за недостаточной поддержки Запада. Но после 48 часов на фронте я как никогда убежден, что украинцы победят, что однажды они избавятся от оркоподобных армий Путина, и что эта прекрасная и богатая страна будет свободной", – написал Джонсон.

В своем репортаже он назвал обстановку вблизи линии фронта "крайне опасной". В частности, он упомянул село Камышеваха, где из-за постоянных атак дронов передвигаться по дорогам крайне рискованно. Отдельно бывший премьер поделился впечатлениями от увиденного в Запорожье.

"Едучи широкими бульварами города, почувствовал егопотенциал и богатство, которое ждет возвращения. Chevrolet имел здесь завод еще в 1930-х. Плотину строили те же американские инженеры, которые возводили Гувер дамбу... Однажды, я надеюсь и верю, это американо-украинское партнерство восстановится", – рассказал Джонсон.

Также он описал украинских военных, с которыми встретился. Среди них оператор дронов с позывным "Кокос", который уничтожил 434 российских военных и 24-летняя офицер связи.

"Местные жители и военные категорически отвергают любые уступки России. Они истощены, но полны решимости. Украина строит укрепления, и все генералы уверены: Путин не сможет захватить Запорожье. Вопрос не в том, может ли он захватить Украину – не может. Вопрос в том, делаем ли мы достаточно, чтобы помочь Украине победить. И ответ – нет", – отметил бывший премьер.

Вместе с тем он обратил внимание на недостаточный уровень военной помощи со стороны Запада, в частности отсутствие достаточного количества дальнобойного оружия для поражения российских объектов.

"Пинг-понг тренер в мирной жизни Юрий ночью выходит со своими людьми в поле и стреляет по дронам из пулемета Браунинга образца 1917 года. Мы просим украинцев защищать свои семьи оружием, которое такое же старое, как я", – написал политик.

