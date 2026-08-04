"Было определено три объекта": в Иране объяснили, почему передумали наносить ракетные удары по Украине. Видео

В Иране заявили, что рассматривали возможность нанесения ракетных ударов по Украине, однако впоследствии отказались от этого решения. С таким заявлением выступил старший советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи, отметив, что для ударов уже были определены три объекта.

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Об этом сообщило "Радио Свобода" со ссылкой на заявление Мохсена Резаи. По его словам, решение было отменено после того, как Украина, по утверждению иранской стороны, принесла извинения. Никаких дополнительных подробностей о якобы подготовке ударов или определенных целях он не привел.

Представители украинских властей эти слова не комментировали.

Известно, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи. По словам украинского министра, целью разговора было "избежать ненужной эскалации" после того, как Иран обвинил Украину в нападении на свое торговое судно в Каспийском море.

Сибига подчеркнул, что дипломатия "заключается в прямом диалоге, даже когда это сложно". В то же время Арагчи заявил, что Иран ожидает "компенсации за нанесенный ущерб".

Что известно

Ранее министры иностранных дел Украины и Ирана провели телефонный разговор 28 июля. В ходе беседы стороны обсудили обвинения Тегерана в якобы украинском ударе по иранскому судну в Каспийском море.

Украинская сторона тогда подчеркнула, что Украина никогда не намеревалась атаковать гражданские суда, а все ее действия направлены исключительно на защиту от российской агрессии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что министры иностранных дел Украины и Ирана Андрей Сибига и Аббас Арагчи провели телефонный разговор по поводу обвинений в якобы украинском ударе по иранскому судну в Каспийском море. Украинский министр заявил, что Украина не нападает на гражданские суда, а её действия направлены исключительно на защиту от российской агрессии.

25 июля стало известно, что украинские дроны поразили в Каспийском море грузовое судно Port Olya 2 и сухогруз Begey, которые находятся под международными санкциями и использовались для перевозки военных грузов между Ираном и Россией.

Хотя официальных сообщений от военных не поступало, о "успешных дальнобойных ударах" украинских сил по целям в Каспийском море рассказал советник министра обороны Украины Алексей Копитько.

Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране, чтобы выразить свой протест в связи с нападением, которое оно назвало "враждебным и преступным". В МИД Ирана пообещали защищать свои корабли от украинских дронов, довольно цинично заявив, что"никогда не вмешивались в войну между Россией и Украиной".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поручил украинской разведке передать иностранным партнерам"имеющуюся у нас информацию о новой помощи, оказываемой Ираном России".

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