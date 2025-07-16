'Будет управлять стратегическими отраслями промышленности': Зеленский подал кандидатуру Шмыгаля на должность нового министра обороны. Видео

В среду, 16 июля, президент Украины Владимир Зеленский подал кандидатуру экс-главы правительства Дениса Шмыгаля на должность нового министра обороны. Он уже подписал соответствующие документы.

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Об этом украинский лидер сообщил в традиционном обращении. Он подчеркнул, что Шмыгаль "будет управлять стратегическими отраслями промышленности".

"Я уже подписал документы в Верховную Раду Украины о Денисе Шмыгале как новом министре обороны. Через Министерство обороны будут управляться и стратегические отрасли промышленности. Герман Сметанин возглавит Укроборонпром. Задача очень конкретная, четкая. Сейчас украинского оружия на фронте, во всех наших операциях – около 40%", – добавил президент.

Зеленский отметил, что это уже значительно больше украинского производства оружия, чем когда-либо за время независимости нашего государства.

"Объемы действительно большие. Но нужно больше. И надо больше именно наших возможностей выталкивать войну на территорию России – туда, откуда войну принесли. Чтобы они чувствовали, что они сделали и какова цена путинского отказа от прекращения огня и от настоящего мира", – отметил президент.

Он добавил, что надо достичь уровня 50% украинского оружия за первые шесть месяцев работы нового правительства, увеличивая наше собственное производство. И подчеркнул, что уверен в том, что можно это реализовать, но непросто.

Кроме того, президент поблагодарил и Дениса Шмыгаля, и всю команду правительства Украины.

"Много пройдено. Опыт колоссальный. Денис во главе правительства выдержал сначала все вызовы ковидного кризиса. Затем – удар полномасштабной войны. Правительство сохранило полную управляемость государственных институтов. Обеспечивается фронт. Абсолютно четко обеспечивались и обеспечиваются социальные выплаты. Работает логистика в государстве", – отметил Зеленский.

Он напомнил, что вместе с правительством Дениса Шмыгаля Украина прошла три очень сложных зимы за время полномасштабной войны.

"Украина получила кандидатство в Евросоюзе, и были открыты переговоры о членстве. Сейчас, когда нужно сконцентрировать все государственные ресурсы ради задач нашей обороны и в условиях новых отношений с Соединенными Штатами Америки, с другими партнерами, в новой правительственной конфигурации профессионализм каждого должен сработать максимально. Денис знает все вызовы сферы обороны", – подчеркнул Владимир Зеленский.

О чем еще говорил президент в обращении

– Сейчас в Доброполье Донецкой области продолжаются спасательные работы после удара российской бомбы прямо по городу, по обычному магазину, по обычным торговым павильонам. Еще сейчас нет точной информации о том, сколько жертв этого удара. По состоянию на это время известно об 11 раненых и двух погибших. Мои соболезнования родным.

– Все службы задействованы. Будут пытаться спасти как можно больше людей. Это просто ужасный, тупой российский террор. Никакого военного смысла в их ударах – только попытки забрать как можно больше жизней. Вся нынешняя Россия – в таких подлых ударах. Мы будем отвечать. Будем работать с партнерами ради того, чтобы принудить Россию к окончанию войны. И нашей собственной силы ради этого тоже должно становиться больше. Именно на этом сейчас сконцентрированы.

– Сегодня уже начались юридические процедуры для обновления правительства – депутаты поддержали отставку премьер-министра. Утром мы провели совещание с Денисом Шмыгалем именно по оборонным вопросам – очень сфокусировано – вместе с Рустемом Умеровым и Германом Сметаниным. Мы договорились о новых подходах к управлению сферой обороны. Министерство обороны будет иметь больше влияния на сферу производства оружия, и украинского оружия должно стать больше – больше у наших воинов на фронте. Кроме этого, Министерство обороны проведет аудит всех договоренностей с нашими партнерами. Это и поставки по программам помощи, также это инвестиции в наше украинское производство оружия, все наши совместные проекты. Мы максимально все ускоряем.

– Рустем Умеров будет помогать, в частности, на международном треке – всеми договоренностями, а также необходимой координацией. Рассчитываю на поддержку Верховной Радой Украины также других кадровых шагов. Завтра будут представлены соответствующие приоритеты.

– Также готовим изменения на некоторых дипломатических направлениях – в посольствах Украины. Сегодня было много совещаний, много встреч – кадровых, много встреч подготовительных – и на этой неделе, и уже на следующей неделе также. Будут весомые решения и в сфере внутренней политики, и, конечно, в сфере обороны, в частности по нашей противовоздушной обороне.

– Сегодня же был доклад о новых санкционных решениях Украины – ни дня не теряем в давлении на Россию за войну и на всех лиц, которые так или иначе поддерживают Россию или оправдывают ее агрессию. Новые санкции – вскоре.

В среду, 16 июля, Верховная Рада проголосовала за отставку Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра Украины. Таким образом, все правительство ушло в отставку.

Напомним, что в начале недели, были анонсированы изменения в украинском правительстве. Возможный будущий премьер-министр Юлия Свириденко назвала приоритетные задачи нового Кабмина. Их всего три.

14 июля президент Владимир Зеленский объявил о важных кадровых изменениях в Кабинете министров Украины. Он предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить правительство Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможных серьезных кадровых изменениях в правительстве из-за невыполнения договоренностей с международными партнерами. Он ожидает отчета от чиновников по каждой из таких сделок.

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