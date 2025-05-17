"Будет продуктивный день": Трамп анонсировал разговор с Путиным и Зеленским и раскрыл детали

Президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник, 19 мая, проведет серию важных телефонных разговоров, которые могут стать поворотным моментом в усилиях по завершению войны в Украине. По его словам, первый разговор состоится с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, после этого Трамп планирует созвониться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social. Разговор с Путиным запланирован на 10:00 утра по местному времени.

"Я буду звонить президенту России Владимиру Путину в понедельник в 10:00 утра. Тема разговора - прекращение "кровавой резни", которая в среднем уносит жизни более 5000 российских и украинских солдат в неделю", – заявил Трамп.

Сразу после этого запланирован звонок Владимиру Зеленскому. А потом - еще один разговор, уже совместный: Трамп, Зеленский и представители стран НАТО будут обсуждать дальнейшие шаги.

Трамп выразил надежду, что "это будет продуктивный день", что произойдет прекращение огня, и война закончится.

"Будет объявлено прекращение огня, и эта очень жестокая война, война, которая никогда не должна была бы произойти, закончится. Божьего благословения нам всем!", – добавил он.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Российская делегация на переговорах в Стамбуле выдвинула нереалистичные и неприемлемые требования, отказалась прекращать огонь и угрожала захватить новые украинские территории.

– В то же время Турция, которая выступила посредником, считает успехом то, что "обе стороны не использовали обвинительный язык".

– На каких именно условиях цинично настаивает Россия, читайте в материале по ссылке.

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