'Будет больше санкций против России': Зеленский подвел итоги встречи с лидерами 'коалиции желающих' в Лондоне. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал больше санкций против страны-агрессора России. Так он подвел итоги встречи с лидерами "коалиции желающих" в Лондоне. Все они согласились с тем, что надо и дальше давить через российскую нефть – на ее нефтяные компании, терминалы, флот российских танкеров и на всю инфраструктуру РФ.

Об этом Зеленский сказал в традиционном вечернем обращении к украинцам в пятницу, 24 октября."Мы сегодня согласовали решения, которые могут нам сильно помочь. Пока публично мы не будем говорить все детали, чтобы Путину было сложнее", – отметил он.

Он отметил решение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о санкциях против двух российских нефтяных компаний. Такие меры важны, так как те продолжают экспортировать много нефти.

"И хотя россияне сейчас понесли по миру сигнал, что их экономику санкции якобы не затрагивают, все всё видят: очереди на заправках в России, и банкротство российских регионов, и дефицит федерального бюджета России. Именно санкции – одно из самых болезненных для Путина, лично для него", – подчеркнул Зеленский.

Говоря о встрече в Лондоне, глава государства сообщил, что есть очень важные договоренности относительно финансов для Украины. В частности, есть политическая готовность Европы направить замороженные российские активы на полноценную поддержку нашей страны – вчера на Евросовете принято политическое решение.

"Четкий формат использования активов, и этот формат есть. Сейчас мы в Европе договорились, что до конца года должна быть реализация этого формата. В целом настроение в Европе такое, что мы понимаем: на следующий год финансирование для Украины, для наших людей, будет обеспечено", – сказал президент.

Третий важный пункт – все, что касается оружия, ПВО, позиций на фронте. Уже есть новые пакеты поддержки от наших партнеров, также украинское понимание дальнобойности находит все больше сторонников. Это значит, что будет больше наших точных "дальнобойных санкций" – мер прямого действия против российской машины войны, которые работают за тысячи километров.

"И еще очень хочу поблагодарить каждого, кто поддерживает нас в вопросе о противовоздушной обороне, о системах – работаем со странами ради большего количества "Пэтриотов" и ракет к ним. Также сегодня уже есть решение Италии – готовят пакет в поддержку нашей энергетики, спасибо. Есть решение Норвегии по финансированию закупки газа, спасибо большое.

Есть у нас хорошие договоренности с другими странами, нашими партнерами в Европе – команды сейчас работают над реализацией. И мы будем работать по энергетике уже с новым правительством Японии – новая премьер-министр Японии сегодня приняла участие во встрече "коалиции желающих", и мы рассчитываем, что каждый из участников "Большой семерки" – от Америки и Канады до Японии – продолжит свои шаги, чтобы поддержать нас, поддержать Украину, поддержать наших людей", – отметил Зеленский.

Он также напомнил о вкладе Швеции – новой и самой большой договоренности для нашей боевой авиации. Продолжается работа относительно парка боевых самолетов JAS 39 Gripen. Сейчас подписан первый документ, Украина рассчитывает на 150 бортов.

"И это долгосрочная гарантия безопасности для сильной и современной независимой Украины. Это исторический шаг. Спасибо всем, кто нам помогает!" – резюмировал президент.

Напомним, Владимир Зеленский перед заседанием "коалиции желающих" в Лондоне третий раз за год встретился с королем Великобритании Чарльзом III в Виндзорском замке. После этого он имел разговор с главой правительства Великобритании Киром Стармером. Их встреча состоялась в частном формате в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 октября в Брюсселе состоялось заседание Европейского совета, которое дало хорошие результаты для нашей страны. Единогласным решением лидеров стран ЕС было сохранение и продолжение финансовой помощи Украине. Также Киев получил политическую поддержку по замороженным российским активам и прогресс по усилению ПВО.

