'Путин хочет гуманитарной катастрофы в Украине этой зимой': Зеленский встретился со Стармером в Лондоне. Фото

В пятницу, 24 октября, президент Украины Владимир Зеленский перед заседанием Коалиции желающих в Лондоне в третий раз за год встретился с королем Великобритании Чарльзом III в Виндзорском замке. После этого он разговаривал с главой правительства Великобритании Киром Стармером. Их встреча состоялась в частном формате в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит.

Во время встречи Кир Стармер отметил нежелание Путина останавливать войну и отметил важность усиления давления на Россию. Об этом пишет The Guardian.

"То, что мы видим со стороны Путина, – это абсолютное нежелание взаимодействовать. На самом деле наоборот, это продолжение атак, увеличение количества потерь среди мирных жителей и детей", – сказал Стармер, в очередной раз выразив соболезнования Украине по поводу потерь.

Глава британского правительства подчеркнул, что обсудит с партнерами гарантии безопасности для Украины, в частности противовоздушную оборону и энергетическую поддержку.

Владимир Зеленский согласился с замечанием Стармера о том, что российский диктатор не проявляет намерения прекращать агрессию. Об этом в частности свидетельствуют атаки, которые парализуют энергетическую инфраструктуру Украины.

"Путин хочет гуманитарной катастрофы в Украине этой зимой. Мы не одиноки в этой ситуации с самого начала войны, но особенно сейчас. Спасибо, что остаетесь с нами", – заявил Зеленский.

В то же время Стармер заверил, что Великобритания всегда будет рядом с Украиной "как ближайший сторонник и союзник". Он также выразил надежду, что на этой неделе удастся достичь снижения предельной цены на российские нефть и газ.

Встреча с Чарльзом III

Украинский президент и британский монарх увиделись уже в третий раз в этом году. Король Соединенного Королевства Чарльз III принял Владимира Зеленского в Виндзорском замке.

Президент поблагодарил короля за непоколебимую поддержку Украины и за сильные публичные призывы в поддержку нашего государства.

Зеленский рассказал Чарльзу III о ситуации в Украине и актуальных вызовах. Отдельно он отметил недавний визит в Киев Королевской принцессы Анны и ее важную гуманитарную миссию, сосредоточенную на детях и семьях, пострадавших от войны.

