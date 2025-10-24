Финансовая помощь Украине будет сохранена: Зеленский подвел итоги заседания Европейского совета

В четверг, 23 октября в Брюсселе состоялось заседание Европейского совета, которое дало хорошие результаты для нашей страны. Единогласным решением лидеров стран ЕС было сохранение и продолжение финансовой помощи Украине. Также Киев получил политическую поддержку в отношении замороженных российских активов и прогресс по усилению ПВО.

Видео дня

Об этом, подводя итоги заседания Европейского совета, заявил президент Владимир Зеленский. Он назвал ключевые результаты для Украины.

Общая позиция по финансовой поддержке

Евросоюз заверил, что финансовая помощь Украине будет сохранена не только в следующем году, но и в 2027.

"Это важное единогласное решение", – подчеркнул Зеленский.

Использование замороженных активов РФ

По словам президента, Украина получила политическую поддержку по максимальному использованию замороженных российских активов для защиты от российской агрессии. Все необходимые детали по этому вопросу проработает Еврокомиссия, отметил Зеленский

Усиление украинской ПВО

Президент подчеркнул, что в этом вопросе "есть продвижение".

"Детали пока не публичные, но есть положительные сигналы, и наши команды с соответствующими странами будут работать оперативно", – отметил Зеленский.

Утвержден 19-й пакет санкций Евросоюза

"Наконец утвержден 19-й пакет санкций Евросоюза – спасибо за это. И мы обязательно синхронизируем этот пакет в украинской юрисдикции. Также важно, чтобы его элементы были поддержаны санкциями других европейских стран, которые за пределами ЕС, в частности Британией, Норвегией и Швейцарией", – отметил президент.

Зеленский также отметил, что очень эффективным является и американское санкционное решение в отношении российских нефтяных компаний.

По его словам, очень важно, чтобы Запад поддерживал курс на ограничение российских поставок.

"Россия должна чувствовать реальные потери от своей войны... Все уже просто устали от того, что Россия постоянно обманывает мир и считает, что им там, в Москве, ничего за это не будет. Украина давно говорит, что сильные экономические и дальнобойные санкции – это ключ к окончанию этой войны", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 октября стало известно, что страны ЕС окончательно одобрили 19-й пакет экономических ограничений против страны-агрессора. Речь идет о запрете на импорт российского природного газа, новые ограничения на поездки российских "дипломатов" в Европейский Союз и новые санкции на 117 судов из "теневого флота" режима Путина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!