Зеленский заявил, что определился с кандидатурой нового руководителя Офиса президента: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже определился с кандидатурой нового руководителя Офиса президента. Он также затронул тему изменений в областных администрациях, уточнив, что соответствующие кадровые решения планируются в начале года.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов во время общения по внутренней политике, отметив, что объявит решение позже. Также глава государства сообщил, что в начале года состоятся кадровые изменения среди руководителей областных администраций. По его словам, эти решения будут приняты без задержек.

В своем ответе он отметил, что уже имеет определенное решение относительно руководителя Офиса президента. Зеленский прямо сказал:"Что касается руководителя Офиса – я определился. Информация будет немного позже. Относительно руководителей областных администраций – да, изменения будут сразу в начале года".

Заявление президента прозвучало на фоне обсуждения возможных изменений в системе государственного управления. Вопрос руководителя Офиса президента традиционно считается одним из ключевых во внутренней политике, поскольку эта должность играет важную роль в координации работы власти.

Что предшествовало

Предположение о возможности выезда Ермака за границу выдвинуто на фоне событий последних недель, ведь имя бывшего главы ОП снова появляется в материалах, связанных с расследованиями НАБУ так называемого Миндичгейта. Дело в том, что Ермак фигурирует на пленках НАБУ по под псевдонимом "Али Баба".

Напомним, что 28 ноября Андрей Ермак написал заявление об отставке. После этого президент Владимир Зеленский анонсировал "перезагрузку Офиса президента"

Утром того же дня сотрудники НАБУ и САП провели обыски в рабочем кабинете и доме Ермака на Банковой. Сообщалось, что антикоррупционные органы готовят вероятное подозрение теперь бывшему руководителю ОП.

Ранее сообщал OBOZ.UA, что Владимир Зеленский еще не определился с кандидатурой нового главы Офиса президента.

