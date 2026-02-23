Буданов ответил, возможна ли встреча Зеленского с Путиным

Во время переговоров украинская сторона поднимала вопрос возможной встречи президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако окончательного ответа со стороны страны-агрессора пока не получено.

Об этом журналистам рассказал глава Офиса президента Кирилл Буданов. По его словам, соответствующую инициативу озвучивала украинская переговорная команда.

Кирилл Буданов заявил, что украинская переговорная группа поднимала вопрос о потенциальной встрече главы государства Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

Однако, российская сторона на эту инициативу "пока что окончательного ответа не предоставляла".

Что предшествовало

Ранее Владимир Зеленский отметил, что лучший способ достичь прогресса в вопросе территорий – это личная встреча с российским диктатором Владимиром Путиным. Он поручил своей команде поднять в Женеве вопрос о предстоящих переговорах на уровне лидеров

Вскоре в США заявили о "хороших новостях" относительно переговоров о завершении войны между Украиной и Россией и допустили возможность встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф сообщил, что такой разговор может состояться в течение ближайших трех недель. По его словам, к потенциальному саммиту также может присоединиться президент США Дональд Трамп.

Уиткофф отметил, что вместе с Джаредом Кушнером надеется: предложенные инициативы позволят сторонам приблизиться к переговорам на высшем уровне. Он не исключил трехстороннего формата с участием американского лидера.

Как сообщал OBOZ.UA, Верховный представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас не слишком оптимистично оценила возможность скорой встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным. По мнению чиновницы, переговорщики страны-агрессора не серьезно настроены на усилия по заключению мирного соглашения.

