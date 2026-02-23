'Мы видели давление': Каллас оценила возможность скорой встречи Зеленского и Путина

Верховный представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас не слишком оптимистично оценила возможность скорой встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным. По мнению чиновницы, переговорщики страны-агрессора не серьезно настроены на усилия по заключению мирного соглашения.

Видео дня

Поэтому по результатам переговоров было абсолютно понятно, что Кремль только давит на Украину, чтобы она отказалась от своих территорий. Об этом Каллас заявила накануне заседания Совета ЕС по иностранным делам в понедельник в Брюсселе.

"Я не разделяю этого оптимизма, поскольку переговорщики с российской стороны не являются действительно серьезными и не желают говорить о чем-то политическом. Мы видели большое давление на Украину, чтобы она уступила и отказалась от того, от чего она не готова отказаться, но это не принесет длительного мира. Поэтому я не так оптимистична относительно того, что мы увидим результаты в ближайшие недели и месяцы", – объяснила она.

Она подчеркнула, что в процессе мирных переговоров давление должно направляться не только на Украину, но и на Россию как сторону-агрессора. По ее словам, если партнеры Украины стремятся к прекращению войны и недопущению ее продолжения, необходимо добиваться реальных уступок и со стороны Москвы.

Что предшествовало

О возможной встрече России и Украины на уровне лидеров "в ближайшие три недели" заговорил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф. При этом он не исключает, что к ним присоединится и американский лидер.

"Мы с Джаредом (Кушнером, зятем Трампа. – Ред.) надеемся, что предложения, которые мы вынесли на стол, объединят стороны в ближайшие три недели и, вероятно, приведут к саммиту между Зеленским и Путиным. Возможно, это будет трехсторонняя встреча с участием президента (Трампа. – Ред.). Посмотрим", – сказал Уиткофф.

Кроме того, он назвал российско-украинскую войну "бессмысленной", а ее причины видит в "споре за территории", в котором Украина и РФ не могут найти "консенсус".

Как писал OBOZ.UA, Каллас убеждена, что для окончания войны не только Украина должна идти на уступки в заключении мирного соглашения, их нужно требовать и от России. Высокий представитель ЕС заявила, что РФ следует уменьшить численность собственной армии и вывести войска не только из Украины, но и из Беларуси, Молдовы и Грузии, чтобы "сбалансировать переговоры".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!