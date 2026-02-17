Зеленский попросил своих переговорщиков в Женеве поднять вопрос о встрече с Путиным: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что лучший способ достичь прогресса в вопросе территорий – это личная встреча с российским диктатором Владимиром Путиным. Он поручил своей команде поднять в Женеве вопрос о будущих переговорах на уровне лидеров.

Об этом Зеленский сказал в интервью Axios во вторник, 17 февраля. В момент этого разговора украинские и российские переговорщики встречались для третьего раунда прямых переговоров в Швейцарии.

Главным камнем преткновения остается контроль над Донбассом, около 10% которого, как пишет Axios, все еще находится под контролем Украины.

"Зеленский повторил, что лучший способ достичь прорыва насчет территорий – это встретиться с Путиным с глазу на глаз. Он сказал, что поручил своей команде поднять вопрос о предстоящей встрече на уровне лидеров в Женеве", – сказано в материале.

Украинский президент также высказался относительно руководителя российской делегации – советника Путина Владимира Мединского, который снова вернулся к этой роли. Он, как и сам диктатор, любит философствовать об "исторических корнях" войны.

"У нас нет времени на все это дерьмо. Поэтому мы должны принять решение и закончить войну", – сказал Зеленский.

Он выразил беспокойство, что, учитывая возвращение Мединского, российская делегация попытается превратить переговоры во "встречу и приветствие" или вернется к исходной точке, чтобы выиграть для России больше времени на поле боя.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле заявили, что переговоры на высоком уровне между президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным возможны только в Москве. Поэтому, если украинский лидер хочет встречи с главой Кремля, пусть приезжает в столицу РФ.

С таким циничным заявлением выступил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он также добавил, что урегулирование войны является достаточно сложным вопросом.

Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что готов встретиться с Путиным для переговоров на любой территории, кроме страны-агрессора России и ее союзницы Беларуси. Однако в Кремле говорят, что Москва как место встречи является принципиальным требованием российского диктатора.

