Британия и Франция переходят 'красные линии' России: что стоит за последними жесткими заявлениями Макрона и Кэмерона

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью The Economist заявил, что не отказывается от своих слов о возможном отправке войск в Украину. Однако такой шаг состоится при определенных условиях. Также он утверждает, что многие европейские страны теперь разделяют его позицию по этому вопросу.

По мнению Макрона, страны Запада очень долго сомневались, определяя собственные пределы дозволенного в этой войне. По его словам, на кону стоят как вопросы европейской безопасности, так и авторитет Запада. Европа ослабляет себя, исключая прямое военное участие.

Не менее вспыльчивым было и заявление министра иностранных дел Британии Дэвида Кэмерона, который дал понять, что его страна не против использования Украиной британского оружия для ударов по России. До последнего времени западные политики исключали такую возможность, опасаясь, по их словам, еще большей эскалации и неадекватной реакции РФ. Таким образом, западные страны наконец-то готовы реально поднимать планку в противостоянии с РФ.

О том, что означают последние заявления Макрона и Кэмерона, – в материале OBOZ.UA

Если нужно – войска будут

Эммануэль Макрон уверенно заявляет, что, во всяком случае, французские войска или определенная коалиция во главе с Францией, более чем реально пришлет свои вооруженные силы на спасение Украины. Условием для введения французских войск может стать прорыв российской армией обороны ВСУ и официальное обращение Киева о помощи. Глава французского государства заявил, что не намерен полностью озвучивать свои планы, чтобы сохранять безопасность Франции в неприкосновенности. Но отметил, что его главная цель – не допустить побед РФ в войне с Украиной.

Франция уже выполняла подобные военные операции. Макрон напомнил, что недавно Париж отправлял свои войска на помощь африканским странам в Сахеле, когда их лидеры об этом попросили для борьбы с терроризмом.

Новые высказывания Макрона прозвучали даже жестче предыдущих. Когда французский лидер впервые допустил отправку западных войск в Украину, в Париже объясняли, что речь не идет об их участии в наземных операциях, а их деятельность сводилась бы к инструктажу, работе противовоздушной обороны и охране границ. На этот раз политик заверил, что привлечение французских военных к наземным операциям в Украине состоится, конечно, при необходимости. О том, что ее пока нет, и Украина сейчас не приглашает ввести войска НАТО на свою территорию, говорит и президент Украины Владимир Зеленский.

В интервью Макрон отметил, что другие страны Запада очень долго сомневались и определяли границы того, что можно, а что нет касательно агрессора. На второй год войны таких границ уже не нужно.

Он отметил, что еще на саммите НАТО летом 2022 года все исключили поставки танков, дальнобойных ракет и самолетов. Сегодня Запад передает их Украине. Макрон также заявил, что уже многие страны поняли подход Франции, "согласились с нашей позицией и что эта позиция была хорошей".

По мнению французского президента, его слова о возможном военном участии уже имели эффект.

"Агрессивность российской реакции на мои слова показала, что у них был желаемый эффект, а именно: не думайте, что мы на этом остановимся, если вы не остановитесь", – сказал Макрон.

Европа может потерять гораздо больше

Смена риторики французского президента понятна. В Европе все больше понимают, какую угрозу будет представлять РФ при падении Украины. Конечно, не только Макрон это понимает, но он первый, кто готов противостоять такому развитию событий более агрессивными методами, чем Запад использовал до сих пор.

"Если Россия победит в Украине, в Европе не будет безопасности", – объяснил свои мотивы Макрон. Почему? Все очевидно. Если Россия покажет свою возможность противостоять Западу в Украине, это вызовет шокирующий эффект и влияние на соседние с Украиной страны, где промосковские настроения и так достаточно весомы. После стимула в виде победы РФ в Украине можно только представить себе парад успеха пророссийских политических сил, который и сейчас уже есть во многих странах ЕС.

Среди тех, кто неоднократно заявлял, что Украина должна завершить эту войну на условиях Путина и превратиться в некую буферную зону между РФ и ЕС, – премьер-министр Венгрии Орбан и премьер Словакии Фицо.

К слову, после очередного макроновского заявления Фицо довольно агрессивно исключил возможность отправки словацких военных в Украину.

"Словакия не имеет ничего общего с войной в Украине. Совершенно ясно уверяю всю Словакию, что, пусть нас будет просить кто-либо и о чем угодно, нога словацкого солдата не переступит словацко-украинскую границу", – заверил словацкий премьер.

Великобритания дает разрешение

Силы обороны Украины могут наносить удары по территории России британским оружием в рамках самообороны и в ответ на российские атаки на украинские объекты, заявил Дэвид Кэмерон.

"Украина имеет на это право. На фоне того, как Россия наносит удары по Украине, понятно, почему она чувствует необходимость быть уверенной, что может защитить себя", – заявил агентству Reuters глава британского МИД во время визита в Киев.

Год назад правительство Великобритании настаивало на заверениях Украины, что ракеты будут использоваться только для атак на объекты на временно оккупированных территориях страны.

Он также пообещал ежегодную поддержку Украины со стороны Великобритании. По его словам, Лондон будет направлять Киеву 3 млрд фунтов в год "столько, сколько необходимо". При этом поставки оружия пока не будут, поскольку, по словам Кемерона, Великобритания направила Киеву со складов все, что могла.

Лондон первым в мае 2023 передал Киеву дальнобойные ракеты Storm Shadow, имеющие дальность полета 250-500 км. Согласие британцев уже вызвало панику у российских военных, ведь дальность такого типа ракет потенциально позволяет наносить удары не только по ТОТ, включая Крым, но и по многим городам России. В зоне влияния атак – Брянск, Орел, Курск, Воронеж и Белгород.

На Западе все больше понимают, что угрозы Путина ничего не стоят

"Что касается заявления Кэмерона, он опытный политик и понимает, что закончить эту войну так просто не удастся. Надо наносить значительные потери России там, где это возможно. И само применение британских ракет на российской территории будет наносить большой ущерб, который россияне почувствуют. Возможно, Путин поймет, что война пришла и к нему. А эти его угрозы, что он с каждым расправится, кто будет давать оружие, которое будет использоваться против РФ, ничего не стоит, потому что Путин – главный нарушитель международного права и преступник" – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах Александр Левченко.

"Почему такое разнобой во мнениях наших западных партнеров относительно использования их оружия? США и Германия все еще считают, что это приведет к серьезной эскалации. При этом именно эти страны предоставляют крупнейшие пакеты военно-финансовой помощи. Поэтому каждый сам решает, как может дополнительно помочь Украине. Немцы считают, что лучше предоставить финансы. Американцы убеждены, что лучшая помощь – финансы и оружие, но с определенным ограничением в отношении дальнобойных ракет.

Что касается перехода каких-то "красных линий", то россияне ничего не могут сделать в ответ на такие действия Запада. Западные политики почти два года боятся какой-нибудь страшной мести, а ее все нет. Поэтому решительность наших партнеров должна становиться больше, иначе агрессора не победить", – отметил Александр Левченко.

Макрон понимает последствия украинского поражения

"Своим очередным заявлением о возможности ввода французских войск на украинскую территорию Макрон еще раз указывает: это не какая-то импровизация, а четкое понимание опасности победы РФ в войне с Украиной" – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA выразил политический аналитик, публицист Виталий Портников.

"Лидеры западных стран и дипломаты уже достаточно четко видят настоящие цели, которые Путин преследует в Украине. Уже не упоминают интересы России о Крыме или стремление сохранять контроль над южными и восточными регионами Украины. Есть четкое понимание, и его выразил недавно государственный секретарь США Энтони Блинкен, что Путин хотел бы ликвидировать государственность Украины с последующим присоединением ее территории к Российской Федерации. Так что и на Западе, кажется, начинают видеть, что главным политическим планом Путина, поддерживающего большинство населения РФ, является возвращение российского государства на границы 1991 года", – отмечает Виталий Портников.

По его мнению, свержение Украины – лишь часть этого амбициозного кремлевского плана. Виталий Портников считает, что в Москве уверены, что исчезновение с политической карты мира украинского государства будет четким сигналом для руководителей и населения других бывших республик Союза. А в случае сопротивления российским "интеграционным планам" их ждет судьба Украины.

"Именно таков и план российского диктатора, где практически все пункты еще на момент 24 февраля 2022 года были прописаны вплоть до 2030 года, когда Путин хотел бы провести выборы главы государства уже на территории всего бывшего Союза под его властью. Страны, получившие свой суверенитет в 1991 году, должны будут стать либо частями РФ, как, например, Украина и Белоруссия, либо частями нового конфедеративного государства, контролировать которое будет Кремль. Именно поэтому Макрон абсолютно прав, когда говорит, что такого развития событий нельзя допустить, потому что реализация такого плана будет угрожать национальной безопасности Франции и всей Европе", – отмечает Виталий Портников.