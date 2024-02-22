Немецкий вариант или 'буферная' зона: чего ждать Украине в случае заморозки войны

На Западе усилилась дискуссия по поводу вариантов окончания войны в Украине. Так, официальная позиция наших союзников на сегодняшний день единодушна: "война прекратится тогда, когда Российская Федерация полностью уберет свои войска со всей территории Украины, и пока этого не произойдет, мы и дальше будем помогать победить агрессора".

В то же время из-за патовой ситуации на фронте все активнее продвигаются разные модели заморозки. Мол, лучше перейти от прямого военного противостояния, в котором, учитывая значительные ресурсы РФ, шансы невысокие, к фазе политико-экономической поддержки Украины и столь же постепенному "подавлению" агрессора.

Вероятность такого варианта растет еще и из-за того, что в США к власти может прийти Дональд Трамп, прямо заявляющий, что планирует прекратить войну как можно скорее.

О том, какие варианты ждут Украину в случае фиксации линии разграничения, – в материале OBOZ.UA.

Немецкий вариант – в НАТО без оккупированных территорий

Если коротко, то "немецкая модель" для Украины означает членство в НАТО, но "без территорий, на которых продолжаются военные действия".

Такое предложение выдвинул бывший генеральный секретарь Североатлантического союза Андерс Фог Расмуссен. По его мнению, такое вот "частичное членство" Украины "удержит Россию от наращивания атак" и даст четкий сигнал Кремлю о возможном ответе НАТО на любые угрозы с его стороны.

Как утверждает Расмуссен, исключение из-под действия договора оккупированных Россией территорий уменьшит угрозу конфликта между РФ и НАТО. По его словам, в известном смысле это будет похоже на введение бесполётной зоны для России, чтобы она не могла летать над Украиной или направлять ракеты на украинские города.

"Украина могла бы вступить в Альянс без оккупированных РФ территорий. Прецедент существует с тех пор, как Западная Германия присоединилась к Альянсу в 1955 году, и статья 5 распространялась на ее территорию, но не на территорию Восточной Германии", – отметил экс-генсек НАТО.

"Абсурдный и неприемлемый для Украины вариант", – такое мнение по поводу предложения Расмуссена в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Это означает фактически разделение нашей страны на две части, что является неприемлемым вариантом. К тому же такой сценарий приведет не к окончанию войны, а к возможной паузе перед очередной масштабной агрессией со стороны России.

Лично меня смущает такой подход. После того, как мы согласимся на такое развитие событий, нас примут сразу в НАТО? Или будет так, как сегодня нас "принимают" в ЕС, когда непонятно, что и как будет в этом направлении. Пора пересмотреть подходы к этому вопросу, потому что иначе мы зайдем не туда", –отметил Владимир Огрызко.

Корейский вариант – прекращение войны для восстановления и накопления сил

Некоторые представители Запада предполагают, что боевые действия между Россией и Украиной могут завершиться так называемым прекращением огня, как это произошло 70 лет назад между Северной и Южной Кореей.

Мол, чем быстрее прекратить войну, тем быстрее украинское государство начнет восстанавливаться. Заморозка позволит Украине усилить свою экономику и оборону, восстановить военно-промышленный комплекс, избежать еще большего демографического кризиса и при этом еще и вступить в НАТО и в ЕС, хотя бы с территориями, которые Украина контролирует. Во-первых, это сделает невозможным следующую войну, а во-вторых, после того, как Украина окрепнет, это поможет возвращению утраченных территорий.

Западная политика в отношении России в обоих вариантах – продление западных санкций, дипломатическая изоляция Кремля, укрепление потенциала сдерживания и обороны НАТО, включая американо-европейские инвестиции в оборонно-промышленную базу.

"Сценарии окончания войны, которые активно предлагают в последнее время, нереальны как с политической, так и с юридической точки зрения" – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA высказал народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

"Вступление Украины в НАТО, а взамен отказ от временно оккупированных Россией территорий – формат, который в свое время предлагал бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер. При этом отказ от части собственной территории противоречит нашей Конституции. Понятно, что на такой шаг вряд ли кто-нибудь сегодня решится в Украине. Если смотреть с практической стороны, то возникает вопрос – а где именно будут проходить, например, границы или линии разграничения, ведь в России на законодательном уровне пять украинских областей полностью отнесены к территории РФ, но областные центры Запорожье и Херсон – под контролем Украины. Поэтому сегодня трудно сказать, насколько жизнеспособны предложенные варианты", – отметил он.

"Буферная зона" – есть плюсы и минусы

Еще один вариант озвучил премьер Венгрии Виктор Орбан, заявивший, что Украину не стоит принимать в ЕС или НАТО и лучше оставить как "буферную зону" между Россией и остальной Европой, предоставив определенные гарантии безопасности. Конечно, Орбан еще тот "друг" Украины, но вряд ли в ЕС только он считает такой вариант интересным.

"Понятие "буфера" не имеет юридических терминов. Каждый по-своему трактует, что это такое. Я подозреваю, что в исполнении Орбана это означает, что Украина не будет вступать в ЕС и НАТО, а будет таким "буфером, который ни туда, ни сюда", но при этом защищает Европу. Хорошего здесь мало, потому что мне не хотелось бы, чтобы Украина была постоянно буфером и это была ее единственная роль. Если же так произойдет, то здесь должна быть закреплена общая ответственность за охрану европейской границы" – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал эксперт по международным отношениям Сергей Таран.

В центральной и восточной Европе во времена холодной войны отдельные страны применяли к себе это понятие, мол, они – последний оплот европейской цивилизации перед советской угрозой.

Вот несколько примеров, которые можно назвать "буфером". Это Федеративная Республика Германия времен холодной войны, которая достаточно успешно развивалась, будучи членом НАТО. В отличие от другой части Германии – ГДР, которая была под советской оккупацией.

Или Южная Корея, тоже отделяющая одну цивилизацию от другой. Сегодня эта страна среди передовых в мире по развитию технологий.

Еще пример буфера – Финляндия, часть которой Россия оккупировала перед Второй мировой войной. Страна в свое время не вступала в НАТО – это было условие СССР. Но финны смогли создать мощное государство и в конечном итоге вступить в ЕС и НАТО. Я думаю, это хорошие примеры, чтобы посмотреть на то, что может ожидать Украину. Поэтому буферная зона – не приговор, но вопрос на каких условиях, за какие деньги и какие гарантии безопасности получит страна.

Если есть такое осознание, что Украина должна стоять на обороне европейской цивилизации, то надо, очевидно, следующие вещи. Первое – обязательно в гарантиях безопасности (а о них, кстати, Орбан говорит) нужно предусмотреть совместное участие европейцев и украинцев в защите границ. Чтобы это была война бок о бок, а не так, что Украина защищает Европу, а Запад нам помогает так, как считает нужным. То есть если речь идет о статусе именно "буфера", то это должна быть полноправная интеграция Украины в европейские организационные структуры.

При этом повторяю, что я не считаю такую роль для Украины хорошей историей. Я бы не хотел, чтобы мы жили с вами в постоянном "буфере". Поэтому можно признавать такой вариант как временный. На какое-то время мы – форпост Европы, защищающий ее от российского нашествия. Но только если это будет означать, что через некоторое время Украина будет получать большую поддержку Запада, вплоть до совместных военных действий и полноправного членства в НАТО", – отметил Сергей Таран.