Новая угроза из Европы: потенциальный успех ультраправых на выборах может оставить Украину без финансов, оружия и членства в ЕС

Блок правых партий намерен продемонстрировать значительный результат на выборах в Европейский парламент в июне этого года. Правые уже получили поразительные результаты в Португалии и Нидерландах и работают в правительствах Венгрии, Словакии, Финляндии и Италии. Они готовы одержать победу на национальных выборах в Австрии и Бельгии.

Многие считают, что Европа больше не должна поставлять оружие и помогать Украине, а с Россией лучше договориться и выгодно сотрудничать. Некоторые даже хотят отменить санкции против РФ и подтолкнуть Украину к мирным переговорам.

"Мы должны четко понимать, что наши оппоненты, Путин и его друзья, независимо от того, они с AfD, или это Марин Ле Пен или Вилдерс и другие подобные силы, хотят уничтожить Европу", — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

О том, какую угрозу представляют европейские правые для Украины и ЕС, – в материале OBOZ.UA.

С Орбаном во главе

Опрос прогнозирует, что евроскептические партии победят на выборах в Европарламент в одиннадцати странах-членах: Австрии, Бельгии, Чехии, Франции, Венгрии, Италии, Нидерландах, Польше и Словакии, Румынии и Португалии.

Возглавляет прокремлевскую стаю премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Сегодня его пророссийский курс – абсолютный. Орбан с самого начала полномасштабного вторжения озвучивает российские нарративы по окончании войны в Украине и фактически представляет интересы Кремля в ЕС и НАТО.

Эта пророссийскость стала расти после того, как Москва начала вкладывать огромные средства в экономику Венгрии. Да, Россия изъявила желание строить атомную электростанцию в городе Пакш, сумма инвестиций почти 10 миллиардов долларов. Кроме того, Кремль демонстративно предоставил Венгрии исключительно низкие цены на нефть и газ по сравнению с другими странами.

Кстати, Орбан отрабатывает кремлевскую повестку уже и в США, где он не так давно встретился с еще одним "большим другом" Украины – Дональдом Трампом. После совместного ужина последний заявил (по словам Орбана), что не пришлет в Украину "больше ни одного пенни". Орбан с радостью разнес эти слова по всему миру, сейчас он вдохновляет других европейских лидеров занять подобную позицию.

Самый яркий пример – премьер-министр Словакии Роберт Фицо, подвергший сомнению суверенитет Украины, призвал к миру с Путиным и прекратил военную помощь Украине.

Австрия – потенциальные проблемы после выборов

Герберт Кикль, лидер ультраправой Партии свободы Австрии, описывает Венгрию как свою "модель", а потому аналогично настроен по отношению к Украине. Действующий канцлер Австрии Карл Негаммер считает АПС и Кикля прокремлевскими из-за их отношения к войне в Украине.

В настоящее время Кикль лидирует в опросах на выборах канцлера. По его словам, в случае победы этой осенью он наложит вето на финансовую помощь ЕС для Украины, на украинские европерспективы и "вредные" санкции против РФ. Его партия, по прогнозам, победит на выборах в Европарламент в июне.

Том Ван Грикен, лидер бельгийской ультраправой Vlaams Belang, вполне может стать следующим премьер-министром Бельгии. Менее чем за три месяца до всеобщих выборов в стране его партия лидирует в опросах.

С одной стороны, он как член ПАСЕ в 2023 году поставил подпись под резолюцией о признании Голодомора геноцидом. С другой стороны, известно, что члены его партии наладили тесные связи с Кремлем еще с 2010 года, а собственно Ван Грикен считает, что Бельгия и другие западные страны должны прекратить поставки оружия в Украину, чтобы "остановить кровопролитие".

Антиукраинская риторика продолжается

В конце прошлого года на парламентских выборах в Нидерландах победила Партия свободы (PVV), во главе которой стоит правый популист Герт Вилдерс, выступающий против иммиграции, исламистов и членства страны в ЕС.

После начала российского вторжения Вилдерс будто бы "дистанцировался от Кремля". Однако со временем его позиция снова заиграла кремлевскими красками. После своей победы он по-прежнему имеет пророссийские взгляды и выступает за прекращение предоставления нашей стране как экономической, так и военной помощи и против антироссийских санкций. Сегодня определенная угроза от его действий уменьшилась, ведь этот господин так и не получил такой желанный для него пост премьер-министра Нидерландов.

Французская политика Ле Пен якобы и осудила российскую агрессию с начала войны, но ее партия воздержалась от недавней резолюции, поддерживающей франко-украинское соглашение о безопасности, и выступает против присоединения Украины к ЕС и направления украинцам ракет большой дальности. В отчете, опубликованном в прошлом году, обнаружено, что партия служила "каналом связи" для российских властей, а заявления Ле Пен об аннексии Крыма "слово в слово перекликаются с официальным языком режима Путина".

Германия – антиукраинская партия все популярнее

Популярность правой германской партии "Альтернатива для Германии" (AfD) возросла, несмотря на обвинения в неонацизме. Теперь по последним опросам она займет второе место после правоцентристского Христианско-демократического союза на европейских выборах и имеет хорошие шансы на местных выборах, которые состоятся этой осенью. Потенциальный успех на местных выборах увеличит представительство AfD и на федеральном уровне.

Эта партия судилась с немецким правительством, чтобы остановить помощь Украине, соблюдая четко выраженную антиевропейскую и антиукраинскую позицию, а ее руководство призывает договориться с РФ.

Не все правые – против Украины

Что может в определенной степени пока успокаивать Украину, так это то, что антиукраинские и пророссийские взгляды не находят отклика у всех европейских правых.

Согласно отчету Евросовета, избиратели польской партии "Право и справедливость" (58%) и "Шведских демократов" (52%) поддержали движение Украины в ЕС. Португальские и испанские правые заняли золотую середину. В то же время поклонники венгерской "Фидес" (88%), Партии свободы Австрии (70%) и AfD (69%) считают, что Европа должна подтолкнуть Украину к переговорам с Путиным как можно скорее.

РФ использует правых против Украины и ЕС

"Если говорить о Европарламенте, то его позиция не является ключевым фактором принятия решений в рамках полномочий ЕС, его резолюции имеют скорее символический вес. Та же Еврокомиссия имеет больше полномочий и влияния. Если исходить из варианта, когда значительное количество мандатов наберут представители не проукраинских партий, такой большой угрозы нет с точки зрения оказания помощи Украине. В то же время победы таких партий на выборах в собственных странах могут представлять угрозу" – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA выразил народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

"Хочу отметить, что есть разные политические правые. Например, Франция, Нидерланды, Словакия и Венгрия – одно отношение к войне в Украине, а правые в Польше, Британии или Эстонии, Латвии и Литве – это, конечно, кардинально другая позиция поддержки нашей страны. То есть мы даже не задаемся вопросом, кто у них сейчас находится у власти или может ее получить на следующих выборах. Поэтому крупнейшие страны-доноры Украины остаются в отдании этой помощи. И Германия, и Франция, и Великобритания, и Польша, и страны Балтии и Северной Европы – на них и дальше можно будет положиться.

Что для нас действительно является угрозой, так это крайне правые партии, которые финансируются косвенно Россией. Не так давно произошел скандал с "Альтернативой для Германии" из-за их вероятных контактов и финансирования со стороны РФ. нечто подобное было обнаружено и во Франции.

Главный официальный аргумент таких правых популистов – ядерная эскалация. Мол, чтобы этого не произошло, нужно ограничивать военную помощь Украине. Но и они уже начали понимать, если не помогать Украине, тогда их страны, которые являются членами НАТО, будут воевать через некоторое время с Россией. То есть у них возникла такая политическая дилемма.

Что касается российского влияния на некоторых правых ЕС, то оно есть, потому что россияне очень пристально следят за ситуацией в той или иной стране. И они пытаются всячески подстрекать и поддерживать, в том числе финансово, с помощью пропаганды любые намеки на недовольство Украины.

Еще, что нужно Кремлю от них – противодействие евроатлантическому миру, то есть так сказать вытолкать американцев из Европы. Вторая стратегическая цель – способствовать дезинтеграции в рамках ЕС.

Что интересно, такие действия Путина против ЕС сплачивают европейские страны, в том числе в вопросах безопасности. Европа сейчас активно начала думать о том, как жить, если у американцев будет меньше возможностей защищать нас. То есть нужно строить свою общую европейскую безопасность", – отметил Александр Мережко.