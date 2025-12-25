КНДР провела испытания новой ракеты большой дальности: пуском руководил Ким Чен Ын

Северная Корея провела испытания новой ракеты класса "земля-воздух" дальнего действия. Запуском лично руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Видео дня

Об этом сообщает Reuters. Испытание вооружения происходило на космодроме у восточного побережья страны.

Пхеньян тестирует ракеты и строит атомные субмарины

В материале отмечается, что запуск имел целью оценить стратегические технологии ядерной державы для создания нового типа высотных ракет. Система большой дальности успешно поразила воздушные цели на расстоянии до 200 километров.

Кроме этого, на другом объекте лидер Северной Кореи вместе со своей дочерью осмотрел ход строительства подводной лодки. Этот проект водоизмещением 8700 тонн является составляющей курса правящей партии на модернизацию ВМС КНДР, что является одним из пяти ключевых направлений политики, направленных на усиление оборонного потенциала страны.

Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея возводит несколько ударных эсминцев и атомных подводных лодок, а также работает над ускорением темпов строительства, чтобы в кратчайшие сроки оснастить эти суда различными видами вооружения, сообщает KCNA.

Старший научный сотрудник Корейского института национального объединения в Сеуле Хон Мин в отчете, обнародованном в четверг, отметил, что конструкция корпуса подводной лодки свидетельствует о наличии ядерного реактора, а само судно почти готово к выходу в море.

По словам Кима, комплексное развитие ядерных возможностей и модернизация военно-морских сил являются необходимыми и неизбежными, поскольку "современный мир далек от мирного".

Напомним, в конце октября в КНДР тоже провели ракетные испытания. Запуск новой стратегической крылатой ракеты был осуществлен накануне визита президента США Дональда Трампа в Южную Корею. Ракета класса "море-земля" пролетела более двух часов и поразила заданную цель в Желтом море.

Как писал OBOZ.UA, диктатор Ким Чен Ын заявил, что дружба Северной Кореи и России достигла "исторического пика", является "непобедимой и будет продолжаться вечно". Отношения между Пхеньяном и Москвой якобы стали более тесными в битвах против украинских военных на Курщине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!