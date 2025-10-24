'Пхеньян всегда будет с Москвой': Ким Чен Ын заявил, что 'дружба' КНДР и России достигла 'исторического пика'

"Дружба" Северной Кореи и России достигла "исторического пика", является "непобедимой" и "будет длиться вечно". Отношения между Пхеньяном и Москвой якобы стали теснее "в кровавых сражениях" против украинских воинов на Курщине.

С соответствующими заявлениями 24 октября выступил лидер КНДР Ким Чен Ын на празднике, устроенном в столице на честь закладки фундамента мемориального музея "боевых подвигов в зарубежных военных операциях". Об этом сообщило ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи).

Ким Чен Ын провозгласил вечную дружбу с Россией

В пафосной речи диктатор расхвалил своих боевиков, которые отправились в РФ помогать оккупантам воевать против Украины. Он назвал наемников "героями" которые, по его версии, "освобождали" Курскую область.

В конце выступления Ким Чен Ын рассыпался комплиментами в сторону Российской Федерации.

"Пхеньян всегда будет с Москвой", – выдал он, заявляя о "боевом братстве" двух стран.

"Дружба между КНДР и Россией, которая укрепила свою непреходящую жизненную силу и несокрушимость и мощь которой были подтверждены в суровых бурях истории, сейчас достигает своего исторического пика", – заявил лидер Северной Кореи.

Он считает, что в отношениях между Москвой и Пхеньяном "каждый защищает другого посредством воли и долга", и это – "драгоценное богатство" их "могущественных государств".

"Противостояние справедливости и несправедливости будет обостряться, а вызовы со стороны господства и тирании сохранятся, но все это не может помешать развитию отношений между КНДР и РФ, которые стали теснее в пламени кровавых сражений", – заявил тот самый представитель тирании.

По его словам, гарантия долгосрочного развития двусторонней "дружбы" была обеспечена кровью.

Ким Чен Ын закончил свою речь словами: "Да здравствует непобедимая дружба КНДР и России!"

