"Пхеньян всегда будет с Москвой": Ким Чен Ын заявил, что "дружба" КНДР и России достигла "исторического пика"
"Дружба" Северной Кореи и России достигла "исторического пика", является "непобедимой" и "будет длиться вечно". Отношения между Пхеньяном и Москвой якобы стали теснее "в кровавых сражениях" против украинских воинов на Курщине.
С соответствующими заявлениями 24 октября выступил лидер КНДР Ким Чен Ын на празднике, устроенном в столице на честь закладки фундамента мемориального музея "боевых подвигов в зарубежных военных операциях". Об этом сообщило ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи).
Ким Чен Ын провозгласил вечную дружбу с Россией
В пафосной речи диктатор расхвалил своих боевиков, которые отправились в РФ помогать оккупантам воевать против Украины. Он назвал наемников "героями" которые, по его версии, "освобождали" Курскую область.
В конце выступления Ким Чен Ын рассыпался комплиментами в сторону Российской Федерации.
"Пхеньян всегда будет с Москвой", – выдал он, заявляя о "боевом братстве" двух стран.
"Дружба между КНДР и Россией, которая укрепила свою непреходящую жизненную силу и несокрушимость и мощь которой были подтверждены в суровых бурях истории, сейчас достигает своего исторического пика", – заявил лидер Северной Кореи.
Он считает, что в отношениях между Москвой и Пхеньяном "каждый защищает другого посредством воли и долга", и это – "драгоценное богатство" их "могущественных государств".
"Противостояние справедливости и несправедливости будет обостряться, а вызовы со стороны господства и тирании сохранятся, но все это не может помешать развитию отношений между КНДР и РФ, которые стали теснее в пламени кровавых сражений", – заявил тот самый представитель тирании.
По его словам, гарантия долгосрочного развития двусторонней "дружбы" была обеспечена кровью.
Ким Чен Ын закончил свою речь словами: "Да здравствует непобедимая дружба КНДР и России!"
Как писал OBOZ.UA:
– Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что северокорейские солдаты продолжают участвовать в войне, находясь на территории России. Кроме прочего, они занимаются инженерным оборудованием оборонительных позиций.
– Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын говорил о том, что готов "безусловно поддержать" все действия РФ в войне против Украине.
