'Больший обман, чем Уотергейт': Трамп призвал Конгресс расследовать его 'украинский импичмент' 2019 года

Американский президент Дональд Трамп назвал попытку объявить ему импичмент в 2019 году "более масштабным и незаконным обманом, чем Уотергейт". Речь идет о скандале во время его первого срока во главе США: тогда, по данным информаторов, Трамп требовал от Владимира Зеленского расследовать предполагаемую коррупцию Хантера Байдена в Украине в обмен на финансовую и военную помощь Соединенных Штатов.

12 октября 2025-го в своей соцсети Truth Social республиканец неожиданно вспомнил об этом и выступил с призывом. По его утверждению, демократы якобы действовали "незаконно".

Что написал Дональд Трамп

"Афера с "украинским импичментом" (мне!) была гораздо более масштабным незаконным обманом, чем Уотергейт. Я искренне надеюсь, что соответствующие органы, включая Конгресс, займутся этим!" – разразился критикой президент США.

Далее он признал, что хочет политической ответственности своих оппонентов (в частности сенатора-демократа от штата Калифорния Адама Шиффа, который играл ключевую роль в тогдашнем расследовании).

"Адам "Шиффти" Шифф был настолько нечестен и коррумпирован. Столько законов и протоколов было нарушено и просто попросту сломано!!!" – написал Трамп с тремя знаками восклицания.

Связь несостоявшегося импичмента Дональда Трампа с Украиной

Трамп впервые столкнулся с угрозой потерять свою должность в декабре 2019 года. Тогда Палата представителей (нижняя палата Конгресса США) инициировала процедуру импичмента президента по статье "превышение полномочий". Причиной было вероятное давление Трампа на Киев: американский глава добивался, чтобы украинские правоохранительные органы обвинили в коррупции Хантера Байдена (ранее работавшего в частной украинской энергетической компании Burisma) и его отца Джо Байдена.

Демократы обвиняли Трампа в том, что он использовал должность президента Соединенных Штатов в собственных политических интересах (расследование вокруг семьи Байдена республиканец пытался организовать перед американскими выборами).

Импичмента не произошло: Сенат, где большинство имели республиканцы, оправдал Трампа. Сам он отрицал все обвинения и жаловался на "охоту на ведьм".

– Недавно президент Украины Владимир Зеленский провел два разговора с президентом США Дональдом Трампом за два дня. 11 октября стороны обсудили возможности усиления нашей ПВО и другие договоренности. Зеленский назвал телефонные переговоры очень продуктивными.

– 12 октября лидеры государств снова созвонились. Они говорили об вопросах обороны, энергетики и укрепления устойчивости Украины. Зеленский заявлял, что "президент Трамп хорошо информирован обо всем, что происходит".

