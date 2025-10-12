"Много деталей по энергетике": Зеленский переговорил с Трампом второй раз за два дня

Президент Украины Владимир Зеленский второй раз за два дня пообщался с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры обсудили вопросы обороны Украины, энергетики и укрепления устойчивости государства.

Видео дня

Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. По его словам, стороны договорились продолжить диалог, а команды готовятся к дальнейшим переговорам.

Президент Украины сообщил о втором телефонном разговоре с Дональдом Трампом. Глава государства отметил, что общение было продуктивным и охватывало ряд ключевых вопросов, согласованных накануне.

При обсуждении стороны сосредоточились на темах защиты жизни украинцев, усиления системы ПВО, повышения устойчивости Украины и развития дальнобойных возможностей. Отдельное внимание уделили электроэнергетике.

"Президент Трамп хорошо информирован обо всем, что происходит. Договорились продолжить наш разговор, и команды готовятся", – отметил Зеленский.

Предыдущий разговор лидеры провели в субботу, 11 октября. Во время переговоров стороны обсудили возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk. В то же время пока неизвестно, было ли принято окончательное решение о передаче этих ракет.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 12 октября провел телефонный разговор с французским президентом Эммануэлем Макроном. Глава государства поблагодарил своего коллегу из Парижа за то, что Франция так много делает для защиты жизни. Также Зеленский рассказал Макрону, что нужно Украине для защиты от российских атак.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!