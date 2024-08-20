Германия пересматривает помощь Украине, Великобритания также "на паузе". На что могут рассчитывать Силы обороны

Германия, преодолевшая свое первоначальное нежелание поддерживать Украину, чтобы стать крупнейшим европейским поставщиком военной помощи для нашей страны, похоже, готова сменить курс. Правительство страны прекратит новую военную помощь Украине в рамках плана сокращения расходов, сообщают в министерстве финансов.

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В письме, направленном министерству обороны Германии, министр финансов Кристиан Линднер заявил, что будущее финансирование больше не будет поступать из федерального бюджета Германии. Прекращение военной помощи Украине является частью плана правящей коалиции по сокращению расходов. Украине придется больше полагаться на средства из "европейских источников", а также на ожидаемые доходы от замороженных российских активов, – отметил немецкий чиновник. К слову, оба направления еще не имеют окончательных решений, поэтому до сих пор непонятно, поступят ли эти деньги и когда именно, конечно, может больно ударить по Украине.

Берлин уже сигнализировал об изменении курса по Украине, когда в июле коалиция социал-демократов, Зеленых и либералов приняла предварительное соглашение по проекту бюджета на 2025 год, предусматривающее планы сокращения будущей помощи Украине наполовину, – до 4 миллиардов евро.

Но, кажется, проблема с помощью касается не только Германии. Так, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Лондон пока не помогает как раньше". Намекая, что новое правительство Лейбористской партии, несмотря на заявления поддержки, пока так и не поддержало уровень помощи, который был при консерваторах во главе с премьер-министром. министром Сунаком. Президент обратился в США, Францию и Британию – ускорить поставки объявленных пакетов, ведь именно сейчас Украина нуждается в своевременной помощи как никогда.

О том, что происходит с финансово-военной помощью для Украины от ее европейских партнеров – в материале OBOZ.UA

Больше никаких новых денег?

Германия планирует ограничить военную помощь Украине. Согласно текущему бюджетному планированию немецкого правительства, новых денег на эти цели нет. Причиной является мера жесткой экономии со стороны министерства финансов.

Уже утвержденная военная помощь будет продолжаться, но дополнительные заявки министерства обороны Германии больше не будут утверждаться по просьбе федерального канцлера Олафа Шольца. Министр финансов Кристиан Линднер передал соответствующую просьбу в письме министру обороны Борису Писториусу. Об этом пишет немецкая пресса – Frankfurter Allgemeine Zeitung и Bild.

Для Украины ситуация, вероятно, вскоре ухудшится, поскольку запланированная военная поддержка будет сокращена почти вдвое следующего года, а в 2027 году — до менее 1/10 части от нынешнего объема. Однако с точки зрения немецкого министерства финансов все обстоит иначе. Из письма Линднера следует, что деньги теперь будут поступать не из федерального бюджета, а из замороженных активов Центробанка РФ. На саммите G7 в Италии было принято решение использовать эти средства для финансирования кредита Украины в 50 миллиардов долларов. Линднер теперь ожидает, что Украина будет использовать эти деньги "для покрытия большого числа своих военных нужд".

Но этот финансовый источник все еще под большим вопросом, ведь на сегодняшний день решение стран G7 далеко от реализации и юридически не оформлено. Ведутся международные переговоры, и ни в одном из европейских правительственных учреждений не знают, сколько месяцев пройдет до того, как деньги наконец-то поступят и поступят ли в целом.

МИД предлагает не паниковать

Бюджет в Германии будет утвержден только в ноябре, и только тогда будет известен уровень поддержки Украины на следующий год, а потому сообщения о прекращении правительством этой страны военной помощи Украине некорректны и манипулятивны, заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий в комментарии украинским СМИ.

По его словам, в Германии действительно идет бюджетный процесс, "за которым мы внимательно наблюдаем". Тихий отметил, что украинская сторона продолжает работать с немецкими партнерами по сохранению и укреплению поддержки Украины.

"Рассчитываем, что правительство ФРГ найдет возможность дополнительного финансирования потребностей Сил обороны Украины и в этом году", - отметил спикер МИД.

Проблемы уже есть

Немецкие политики уже выражают пессимизм по этому решению. Так, представитель "зеленых" в бюджетном комитете Бундестага Себастьян Шефер говорит, что "кроме заявлений министра финансов, к сожалению, нет ничего конкретного по использованию российских активов". Заместитель представителя по бюджетной политике парламентской фракции СДПГ Андреас Шварц утверждает, что неизвестно, как быстро могут быть получены доходы от российских активов "и возможно ли это вообще с юридической точки зрения".

Так что сейчас более чем неясно, можно ли будет использовать российские деньги в будущем. Но то, что замораживание платежей вступит в силу, несомненно. Его последствия уже ощущаются.

Так, недавно не удалось профинансировать, например, существующую систему противовоздушной обороны IRIS-T. Производитель, компания Diehl Defence, могла предложить систему ПВО на нужды Украины сразу после атаки по детской больнице "Охматдет" в июле, поскольку другой заказчик хотел отказаться от поставок в пользу Украины. Однако немецкие чиновники деньги не одобрили вопреки желанию министра обороны Бориса Писториуса.

Пока Украина все еще получает помощь, но только в рамках старых контрактов. Однако согласно информации, полученной FAZ, существующие заказы придется сократить примерно на один миллиард, а новые заказы вряд ли возможны на период до 2028 года.

При этом на сегодняшний день Берлин сделал для Украины больше, чем любая другая европейская страна. Кроме тысяч артиллерийских снарядов и бронетехники правительство оказало значительную помощь в системе противовоздушной обороны и других системах. Борис Писториус побуждал другие страны последовать этому примеру, особенно в отношении противовоздушной обороны. Шольц неоднократно рекламировал помощь Германии Украине и подталкивал другие европейские страны делать больше, особенно потому, что переизбрание Дональда Трампа в США выглядит все более вероятным, а Европа сталкивается с ужасающей перспективой финансирования и вооружения Украины своими силами.

Немецкий ВПК также пострадает

Мотивация Украины, которая говорит о том, что помогая ей военными поставками, западные союзники развивают достаточно активно и собственную экономику, находит подтверждение. Так, акции ведущего германского вооруженного концерна Rheinmetall падают на фоне сообщений о сокращении германской военной помощи Украине. Только за 19 августа они снизились на 4,5%.

Rheinmetall извлек значительную выгоду из заказов правительства Германии на поставку Украине оружия, боеприпасов и боевых машин. С начала года акции компании выросли на 89%.

Британская моральная помощь

Проблемы с помощью возникли не только в Германии. По крайней мере, так утверждает президент Украины Владимир Зеленский, который заявил, что "Лондон пока не помогает как раньше. На протяжении всего времени этой войны мы видели, что Великобритания демонстрирует подлинное лидерство. И в оружии, и в политике, и в поддержке жизни украинского общества. Это то, что спасло тысячи наших людей. То, что действительно соответствует силе Британии. Но сейчас, к сожалению, ситуация замедлилась.

Перед парламентскими выборами, 4 июля, в Великобритании представители Лейбористской партии заявляли, что новое правительство будет полностью отдано военным усилиям Украины. Новый премьер Кир Стармер также заявил, что "финансовая, дипломатическая и политическая поддержка Украины со стороны Соединенного Королевства останется непоколебимой". В то же время лейбористы заявляют, что обещанную Риши Сунаком бессрочную помощь будут оказывать только "когда позволят фискальные условия", а также утверждают, что им нужно провести полный военный аудит, прежде чем давать какие-либо новые обещания.

При этом, как передает издание Sunday Times: Стармер и министр обороны Джон Гили приняли решение изменить тон и более открыто признавать степень участия Великобритании.

"Никакой стеснительности по поводу того, что британское оружие применяется на территории России в рамках обороны Украины, не будет. Мы не хотим никакой неопределенности поддержки Британии в этот критический момент, а робкий или неуверенный ответ мог бы свидетельствовать именно об этом", — цитирует газета источник в аппарате британского правительства.

По мнению британских политиков, это убедит союзников помогать Украине больше, а британское общество — безопасность и экономическое благосостояние страны зависит от событий на поле боя.

При этом якобы идет разговор, что действующее британское правительство хочет разрешить Украине применять ракеты Storm Shadow по военных целях в глубине России, но этому мешает позиция участвующих в их производстве партнеров — Франции и США. Британские министры считают, что их союзники все еще слишком боятся "эскалации" и зря.

Так или иначе, но Владимир Зеленский попросил у государств-партнеров ускорить поставки оружия для сил обороны. Он подчеркнул, что "у войны нет отпусков". Об этом глава государства сказал в обращении к гражданам 18 августа.

"По всем направлениям наши ребята – вы молодцы. Но по поставкам от наших партнеров – нужно ускорение. Мы очень просим. У войны нет отпусков. Нужны решения, нужна своевременная логистика объявленных пакетов. Особенно я обращаюсь сейчас в Соединенные Штаты, в Великобританию, во Францию", – заявил президент.

Нужно успокоиться и подождать

"Я думаю, это, скорее, вопрос технический. То есть это не повлияет на реальную помощь со стороны Германии. Надо успокоиться и подождать, я не думаю, что в нынешней ситуации немцы будут как-то сокращать или ограничивать нашу поддержку. То есть, я уверен в том, что помощь будет и в необходимом объеме. Но как это будет решено технически, пока трудно сказать. Возможно, они перейдут на схему использования замороженных средств РФ" – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA высказал народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

"Что касается Великобритании, то когда я общался с лейбористами еще до того, как они победили на последних выборах, то они говорили, что "вы не волнуйтесь, мы будем вас поддерживать не меньше, чем консерваторы, а может даже и больше". То есть здесь скорее вопрос ускорения помощи. Потому что в разгаре курская операция и, конечно, нам нужно сейчас срочно получить военно-техническую поддержку, усилить ее. Я так понимаю, что в обращении президента Украины речь идет именно об этом. И президент правильно делает, что подталкивает наших союзников в этом направлении. В общем, я считаю, что Украина удивила своими последними действиями, и это только усиливает мотивацию помогать нам", – отметил Александр Мережко.

Необходимо изменять подход

"Проблемы мы будем иметь до тех пор, пока не перевернем взгляд на происходящее. Сейчас мы все время в роли просителей. Мы просим всех дайте, дайте, дайте. Почему? Потому что вроде бы сами ведем борьбу с этим российским злом. Нам нужно сформулировать совсем другой подход к получению помощи, ведь мы вместе вместе со всеми странами Запада должны победить это зло. Именно победить, а не достичь мира. Вот если мы сможем донести эту идею до наших западных партнеров, то тогда мы не будем просить Запад что-то нам дать, а совместно с Западом будем разрабатывать реальные шаги для того, чтобы победить врага", – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA выразил эксминистр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По мнению дипломата, пока этого не произойдет, мы будем иметь проблемы, потому что все считают, что они делают Украине какой-то подарок, выделяя деньги и так далее. На самом деле, ситуация должна быть коренным образом изменена.

"В заявлении официальных кругов Германии я обратим внимание на фразу о том, что пока у нас нет конкретных предложений от украинской стороны. Поэтому и нам нужно сначала разобраться в себе, что мы хотим получить от той же Германии или Британии и так далее по списку. И обсудите эти вещи с каждой конкретной страной. Мы должны провести свою домашнюю работу.

Думаю, что такая работа будет проделана, а если есть конкретные предложения, тогда будет и конкретный ответ. Мы можем вам дать не миллиард евро, который вы просите, а 500 миллионов. Почему? Поэтому вот так, так и так.

У нас тогда будет малейшее понимание того, где мы находимся, чем мы можем оперировать и так далее. Возможно, и сейчас речь идет о том, что создан этот общеевропейский фонд, через который страны будут финансировать Украину. Поэтому, возможно, часть средств, которые раньше шли прямо из национальных бюджетов, пойдут в этот фонд, так что это будет опосредованная фактическая помощь. Никто в Европе после Курской операции не говорит о мирных переговорах. Говорят о победе Украины. И это важно", – отметил Владимир Огрызко.