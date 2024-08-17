Германия заморозит новую финансовую и военную помощь Украине: что произошло

Федеральное правительство Германии больше не будет оказывать Украине финансовую помощь. Также новые суммы не будут выделяться на военную помощь. Вся уже заявленная помощь (в том числе и на следующий год) будет выплачена, однако выделять новые средства больше не будут.

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Об этом сообщило издание Bild. Министр финансов Кристиан Линднер попросил министра обороны Бориса Писториуса прекратить выплаты Украине. В письме Линднер написал, что "новые меры" следует принимать только при условии "обеспечения финансирования" в бюджетных планах на этот и последующие годы.

Уже утвержденные платежи должны поступать, а материалы должны быть доставлены . В 2024 году для Украины уже запланированы средства в размере около восьми миллиардов евро. Планируемый максимальный лимит на 2025 год составляет четыре миллиарда евро, и, очевидно, он уже перебронирован. Однако дополнительные заявки от Минобороны больше не должны соглашаться по просьбе канцлера Олафа Шольца.

Бюджетный эксперт Андреас Шварц, отвечающий за оборонную политику, подтвердил газете, что "новых заказов не будет", поскольку "они больше не финансируются". Бюджетный политик Инго Гедехенс также подтвердил отчет и раскритиковал: "Со дня на день Олаф Шольц заморозит финансовую и , таким образом, военную поддержку Украины".

Хорошая новость – Германия может использовать деньги РФ для финансирования Украины

Министерство обороны и Федеральное министерство финансов поначалу не хотели комментировать сообщения СМИ. Однако затем заявили, что федеральное правительство работает, "в частности, со странами Большой семерки и ЕС, чтобы открыть для Украины краткосрочный инструмент финансирования стоимостью 50 миллиардов долларов с использованием замороженных российских активов". "Двусторонняя немецкая помощь остается на самом высоком уровне, но полагается на эффективность этого инструмента", – отметили политики.

Так, Украина получит от стран "Большой семерки" кредит на 50 млрд долларов, который будет возвращаться за счет прибыли из арестованных активов России в ЕС, США и странах-партнерах. Арестованные активы РФ оцениваются в 280 млрд долларов , фактически после уплаты кредита за российский счет эта сумма не изменится.

Как сообщал OBOZ.UA, историческое соглашение обеспечит критическую поддержку Украине в среднесрочной перспективе, помогая покрыть ее финансовые потребности до 2025 года и дальше. По условиям соглашения, США, Европейский Союз и другие участники предоставят Украине ссуды, используя доходы от замороженных активов, которые со временем будут возвращены. Ссуды будут структурированы в соответствии с внутренними процедурами каждого участника.

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