В украинском МИДе отреагировали на новость об "остановке новой помощи" от Германии: решения еще нет

В МИД Украины назвали новость о прекращении правительством Германии новой военной помощи некорректной и манипулятивной. Уровень поддержки на следующий год будет известен только после утверждения ожидаемого в ноябре бюджета.

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Об этом в комментарии Укринформу заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий. "Сообщения о том, что Германия якобы прекращает военную помощь Украине, некорректны. Это такая же манипуляция, как и предыдущие сообщения об уменьшении пособия на следующий год вдвое", - отметил он.

Спикер МИД отметил, что в Германии действительно идет бюджетный процесс, "за которым мы внимательно наблюдаем". По его словам, ожидается, что бюджет будет утвержден в ноябре и только тогда будет известен уровень поддержки Украины на следующий год.

"В настоящее время, как и в прошлом, правительство ФРГ запланировало в проекте бюджета определенную сумму помощи Украине. Она аналогична той, которая была запланирована в прошлом году на этом этапе бюджетного процесса. В прошлом году эта сумма выросла на парламентском этапе принятия бюджета осенью", – напомнил Тихий.

"Рассчитываем, что правительство ФРГ найдет возможность дополнительного финансирования потребностей Сил обороны Украины и в этом году", - отметил Тихий. Спикер МИД также выразил надежду на скорую и небюрократическую имплементацию решения лидеров Группы Семи об использовании доходов от замороженных российских активов в пользу Украины.

Напомним, издание Bild сообщило о том, что Федеральное правительство Германии больше не будет оказывать Украине финансовую помощь. Также новые суммы не будут выделяться на военную помощь. Вся уже заявленная помощь (в том числе и на следующий год) будет выплачена, однако выделять новые средства больше не будут.

Как сообщал OBOZ.UA, историческое соглашение обеспечит критическую поддержку Украине в среднесрочной перспективе, помогая покрыть ее финансовые потребности до 2025 года и дальше. По условиям соглашения, США, Европейский Союз и другие участники предоставят Украине кредит, используя доходы от замороженных активов, которые со временем будут возвращены. Кредиты будут структурированы в соответствии с внутренними процедурами каждого участника.

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