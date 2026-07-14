Болгария выходит из "коалиции желающих": премьер-министр назвал причину

Болгария прекращает своё членство в так называемой "коалиции желающих" – группе стран, поддерживающих Украину в борьбе с российской агрессией. Этот шаг ещё больше отдаляет балканскую страну от большинства стран Евросоюза, оказывающих помощь Киеву.

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Об этом заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев. Его слова приводит Bloomberg.

Болгария покидает "коалицию желающих"

По словам Радева, София выступает за "прагматичные" отношения с Кремлем. Издание отмечает, что Болгария, которая участвовала в предыдущих встречах коалиции, на этот раз не направила своего делегата в Париж.

"Мы не участвуем в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине. Решение этого конфликта заключается не в его продолжении военными средствами, а в сильной дипломатической миссии, которая наконец положит конец эскалации", – сказал Радев.

Издание отмечает, что с момента вступления в должность в мае этого года Радев прекратил военную помощь Украине, хотя и не приостановил продажу оружия. Отметим, что Болгария является одним из крупнейших производителей боеприпасов советского образца в ЕС, что имело решающее значение для Украины на ранних этапах полномасштабной войны с Россией.

Радев также не поддержал антироссийские санкции ЕС в отношении российского патриарха Кирилла и нефтяного магната Вагита Алекперова, основателя Лукойла.

Что предшествовало

Как сообщалось, в Париже состоялась учредительная встреча Антибаллистической коалиции. Одним из главных направлений её работы станет реализация проекта FREYJA, рассчитанного на ближайшие 12 месяцев.

"Здесь, во Франции, мы начали сегодня с учредительной встречи нашей Антибаллистической коалиции. Надеюсь, что проект FREYJA увенчается успехом и укрепит нашу антибаллистическую защиту. Приглашаю присоединиться всех, кто заинтересован и способен внести вклад в нашу совместную работу. Мы должны двигаться как можно быстрее и выполнить эту задачу на высоком уровне. Мы способны на это", – отметил глава государства.

Президент Зеленский добавил, что проект рассчитан на ближайший год, однако защищать украинцев нужно уже сегодня. Именно поэтому он призвал партнеров уделить особое внимание поставкам ракет для противовоздушной обороны.

"Этот проект рассчитан на ближайшие 12 месяцев. Нам также нужно защищать жизни здесь и сейчас. У нас есть надежные европейские системы – SAMP/T, IRIS-T и NASAMS. И, конечно, самыми важными системами на сегодняшний день для защиты жизни от российской баллистики остаются "Патриот". Нам нужны ракеты для ПВО – это ежедневная потребность, и я прошу вас сосредоточиться на этой поддержке", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Румен Радев заявлял, что Болгария исчерпала свои запасы военной техники и вооружения для оказания помощи Украине. Зато София имеет возможность помогать ремонтировать украинскую военную технику.

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