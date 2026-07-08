Не оружие и техника: в Болгарии объяснили, какую военную помощь могут оказать Украине

Болгария исчерпала свои запасы военной техники и вооружения для оказания помощи Силам обороны Украины. Вместо этого София может помогать нашей стране в ремонте украинской военной техники.

Видео дня

Об этом сообщил премьер-министр Болгарии Румен Радев. Его заявление прозвучало на саммите НАТО в Анкаре (Турция).

"Мы исчерпали наши возможности по оказанию военной поддержки. Я имею в виду оружие и боеприпасы со складов Вооруженных сил Болгарии", – пояснил политик.

Чем Болгария поможет Украине

По словам Радева, Болгария уже предоставила Украине 13 пакетов военной помощи, однако в настоящее время не располагает ресурсами для передачи дополнительного вооружения.

В то же время он подчеркнул, что София готова и в дальнейшем поддерживать Украину в технической сфере. В частности, болгарская сторона может осуществлять ремонт и обслуживание военной техники на своей территории.

"То, что мы можем, – это техническая военная поддержка. Мы можем обеспечить, чтобы военное оборудование ремонтировалось в Болгарии. Это наша поддержка", – добавил премьер.

Напомним, президент Украины прибыл в столицу Турции – Анкару, где примет участие в саммите НАТО, который пройдет 7 и 8 июля. Там Зеленский встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Они обсудят усилия по прекращению войны в Украине.

Украинский лидер заявил, что находится в "боевом" настроении накануне встречи с Трампом. В то же время западные СМИ отмечают, что в этом году Зеленский приехал на саммит гораздо более уверенным благодаря успехам Сил обороны и усилению поддержки со стороны европейских союзников.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне, во время рабочего визита в Брюссель, Зеленский провел встречу с Руменом Радевым. В ходе беседы, среди прочего, обсуждалась возможность начала работы над специальным соглашением в формате Drone Deal. Также стороны "подробно обсудили развитие двустороннего и регионального сотрудничества" в сфере энергетической безопасности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!