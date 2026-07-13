"Украина получит французские истребители Rafale": Зеленский провел пресс-конференцию с лидерами Франции, Германии и Великобритании: основные заявления. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером выступили на совместной пресс-конференции после заседания "Коалиции желающих". Лидеры подвели итоги встречи и озвучили новые решения относительно военной поддержки Украины.

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Трансляцию совместной пресс-конференции вели официальные ресурсы президента Украины и участников встречи. Во время заявлений для прессы лидеры стран сообщили о новых договоренностях в сфере оборонного сотрудничества и развития украинского потенциала.

Планы по Rafale

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о предстоящем укреплении украинской боевой авиации. По его словам, в 2028–2029 годах Украина должна получить французские многоцелевые истребители Rafale.

Речь идет о закупке 16 самолетов этого типа. Rafale – многоцелевой истребитель четвертого поколения, способный выполнять задачи по завоеванию превосходства в воздухе, наносить удары по наземным целям, осуществлять разведку и перехват воздушных целей. Самолет находится на вооружении Воздушно-космических сил и Военно-морских сил Франции, а также экспортируется в ряд стран.

Макрон не уточнил деталей будущего контракта или графика поставок, однако подчеркнул, что первые полеты Rafale в Украине ожидаются в 2028–2029 годах.

Лицензии на вооружение

Отдельно президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж принял решение предоставить Украине лицензии на производство французского вооружения. По его словам, речь идет о лицензионном производстве зенитных ракет Aster-30, которые применяются в зенитных ракетных комплексах SAMP/T, управляемых авиационных бомб AASM Hammer и крылатых ракет SCALP.

Французский лидер отметил, что это решение позволит наладить производство соответствующего вооружения непосредственно в Украине. Он также сообщил, что несколько других государств уже приняли аналогичные решения о передаче лицензий на производство своей продукции.

По словам Макрона, такой подход должен укрепить потенциал украинского оборонно-промышленного комплекса, сократить сроки производства необходимого вооружения и обеспечить более стабильные поставки средств для Сил обороны Украины.

Антибаллистическая коалиция

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во Франции состоялась учредительная встреча Антибаллистической коалиции. По его словам, её главной целью является реализация проекта FREJYA, который призван усилить защиту европейских стран и Украины от баллистических угроз.

Глава государства призвал присоединиться к инициативе все страны, готовые внести свой вклад в совместную работу. Он подчеркнул, что реализовать проект необходимо как можно быстрее и качественнее.

Зеленский отметил, что проект FREJYA рассчитан на ближайшие 12 месяцев. В то же время, по его словам, Украина уже сейчас нуждается в дополнительных средствах противовоздушной обороны для защиты населения от российских ударов.

Президент подчеркнул, что среди европейских систем ПВО эффективно работают SAMP/T, IRIS-T и NASAMS. Однако, по его словам, ключевыми средствами защиты от российских баллистических ракет остаются американские комплексы Patriot.

"Нам нужны ракеты для ПВО – это ежедневная потребность, и я прошу вас сосредоточиться на этой поддержке", – подчеркнул Зеленский во время заседания "Коалиции желающих".

Договоренность о Patriot

Отдельно президент Зеленский подтвердил, что достиг с президентом США Дональдом Трампом договоренности о лицензиях на производство систем ПВО Patriot. По его словам, украинская и американская команды уже работают над практической реализацией этого соглашения.

Глава государства назвал договоренность исторической и отметил, что переговоры по ней длились долгое время.

"Мы с президентом Трампом достигли важной договоренности о лицензиях на производство систем "Патриот". Наши команды сейчас работают над реализацией этой поистине исторической политической договоренности. Мы очень долго работали над этим", – сказал Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что безопасность Украины и Европы должна опираться на комплексную систему противовоздушной и противоракетной обороны. По его словам, наряду с "Патриот" необходимо ускорять развитие и поставки систем SAMP/T, IRIS-T, NASAMS, а также реализацию проекта FREJYA.

Зеленский выразил убеждение, что Европа способна создать достаточную защиту от любых баллистических угроз. Он также отметил, что укрепление европейской системы ПВО станет важным вкладом в глобальную безопасность.

Развитие сотрудничества

Объявленные решения стали продолжением сотрудничества между Украиной и европейскими партнерами в сфере обороны. Одним из направлений является расширение совместного производства вооружения и укрепление систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Ранее Украина вместе с девятью европейскими государствами объявила о создании Антибаллистической коалиции. В нее вошли Украина, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания.

Участники коалиции договорились объединить оборонную промышленность, научно-технический потенциал и военный опыт для создания панъевропейской системы противоракетной обороны Freyja.

"Следующее заседание Коалиции желающих состоится в Украине", – заявил президент Владимир Зеленский.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что 14 июля Франция проведет саммит "Коалиции желающих", в котором примут участие не менее 25 глав государств и правительств. Одной из главных тем встречи станет дальнейшая поддержка Украины, а к работе впервые присоединятся Молдова и Северная Македония.

Саммит призван подтвердить единство западных партнеров после встреч G7 и НАТО и продемонстрировать, что поддержка Украины сохраняется, несмотря на ожидания Москвы относительно "усталости от войны".

Участники обсудят укрепление украинной противовоздушной обороны, в частности планы по лицензионному производству в Украине боеприпасов для комплексов Patriot, а также создание системы противоракетной обороны.

Особое внимание будет уделено гарантиям безопасности для Украины в случае прекращения огня.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 июля президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Ирландию. Там украинский лидер принял участие в церемонии открытия председательства Ирландии в Совете Европейского Союза и встретился с премьер-министром Микхолом Мартином.

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