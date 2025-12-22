Более 5 млн украинцев – за рубежом: в ЦИК заявили о сложности подсчета избирателей

Количество украинских избирателей, которые могут принять участие в голосовании во время проведения президентско-парламентских выборов в Украине, пока сложно точно определить. Проблема в том, что миллионы граждан находятся за границей, илине имеют избирательного адреса.

Видео дня

Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины Сергей Дубовик в эфире телемарафона. По данным Госреестра избирателей, общее количество граждан, которые могут голосовать, сейчас превышает 33 миллиона.

Как будут голосовать за границей

Как рассказал чиновник, эта цифра является общим количеством избирателей, поскольку определить, сколько из них реально смогут принять участие в голосовании и проявят желание, очень трудно.

"По разным данным, то есть Европейского Союза, уполномоченной ООН по делам беженцев, за рубежом находятся на тех территориях, где мы можем получать информацию, от 5 до 7,5 миллионов граждан Украины" – рассказал Дубовик.

Еще примерно 1 миллион 400 тысяч граждан Украины, как пояснил чиновник, не имеют избирательного адреса, а вследствие этого "не имеют официальной регистрации в Украине и за рубежом", и "мы не знаем, где они находятся".

Выборы в Украине – последняя информация

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не будет решать, когда и в каком формате будут проходить выборы в Украине. По его словам, Владимир Путин не будет влиять на волеизъявление украинского народа, в частности на результат.

В то же время глава государства добавил, что на временно оккупированных территориях Украины не может быть никаких выборов. По его словам, Россия традиционно объявляет результаты еще до подсчета голосов, что делает невозможным честный избирательный процесс.

Как сообщал OBOZ.UA, в Центральной избирательной комиссии заявляли, что для проведения президентско-парламентских выборов в Украине нужно внести изменения в законодательство относительно их проведения в военное время.

